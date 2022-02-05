Во Франции крайне правые кандидаты в президенты устроили "дуэль на расстоянии"

Во Франции основатель крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, претендующая на пост президента страны, в субботу, 5 февраля, выступила перед тысячами своих сторонников в городе Реймсе. В тот же день аналогичное выступление в рамках своей избирательной кампании в городе Лилль на севере Франции совершил другой крайне правый политик - публицист Эрик Земмур.

Учитывая схожесть политических взглядов обоих кандидатов в президенты Франции, многие наблюдатели назвали их мероприятия "дуэлью на расстоянии".

Отношение Марин Ле Пен к Евросоюзу

Как Ле Пен, так и Земмур делают в избирательной кампании акцент на критику Евросоюза и миграционной политики нынешних властей. Так, Ле Пен заявила 5 февраля, что в случае ее победы на выборах она предложит заменить ЕС на "Европейский альянс наций", который будет основан на принципе суверенитета народов.

Кроме того, она обещает ужесточить миграционное законодательство и ограничить возможности мигрантов для получения социального пособия во Франции. "Решать, кто может жить во Франции и кто может получить французское гражданство, должен народ Франции", - заявила она во время своего предвыборного выступления. По словам Ле Пен, неконтролируемая миграция превратила части ее страны в "зоны не-Франции".

Эрик Земмур о миграции и мигрантах во Франции

Эту позицию разделят и Земмур, призывающий положить конец "исламизации Франции". Кроме прочего, он требует отказать мусульманкам в праве носить головные платки в общественных местах и хочет запретить строительство в стране "импозантных" мечетей и минаретов. Земмур уже дважды преследовался правосудием за разжигание ненависти к мусульманам.

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур

По данным префектуры Лилля, 5 февраля около 1100 человек в городе устроили контрдемонстрацию в противовес сторонникам ультраправого политика.

Что касается отношения Земмура к Евросоюзу, то 5 февраля политик, являющийся лидером партии под названием "Отвоевание" (Reconquête), заявил, что с ним "европейский флаг никогда не будет развеваться без французского триколора". Эксперты истолковали это как намек на то, что действующий президент Франции Эмманюэль Макрон распорядился вывесить над Триумфальной аркой только флаг ЕС, чтобы ознаменовать председательство Франции в Совете ЕС, начавшееся 1 февраля.

Президентские выборы во Франции 2022

Президентские выборы во Франции пройдут 10 апреля 2022 года. Второй тур, в случае его проведения, будет назначен на 24 апреля. По данным опросов, действующий глава государства Эмманюэль Макрон пользуется поддержкой наибольшего числа избирателей (24%), и это - несмотря на то, что пока он официально не объявил о намерении участвовать в предвыборной гонке. За ним в опросах следуют кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс (16,5%), Марин Ле Пен и Эрик Земмур (оба - примерно по 14%).

Также на выборах президента Франции баллотируется глава левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, представитель партии "Европа - Экология - "Зеленые" Янник Жадо, коммунист Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, выдвигающаяся от Французской социалистической партии, и бывший министр юстиции страны Кристиан Тобира.

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