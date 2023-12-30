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WP: РФ добивается снижения поддержки Украины во Франции

Александра Иванова
30 декабря 2023 г.

Кремль дал политтехнологам задание увеличить во Франции число противников поддержки Украины и сторонников сближения с РФ, пишет The Washington Post со ссылкой на документы европейской спецслужбы.

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Замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и президент РФ Владимир Путин (фото из архива)
Сергей Кириенко поручил политтехнологам продвигать определенные тезисы в Европе, пишет The Washington PostФото: Mikhail Klimentyev/Sputnik/dpa/picture-alliance

Сергей Кириенко, первый замглавы администрации президента РФ, поручил кремлевским политтехнологам разжигать политическую рознь во Франции через соцсети и французских политических деятелей, лидеров общественного мнения и активистов. Об этом в субботу, 30 декабря, пишет газета The Washington Post со ссылкой на документы из Кремля, которые имеются в распоряжении одной из европейских служб безопасности.

"Эти документы показывают, что цель Москвы - подорвать поддержку Украины и ослабить решимость НАТО", - отмечают журналисты. С точки зрения авторов статьи, эти усилия РФ аналогичны тому, что происходит в Германии, "где Кремль попытался объединить крайне правых и крайне левых в антивоенный альянс".

Имена задействованных для этих целей политтехнологов в документах, с которыми смогла ознакомиться редакция, указаны не были, говорится в публикации.

Какие тезисы должны были продвигать политтехнологи РФ

Среди тезисов, которые должны продвигать кремлевские политтехнологи, - утверждение, что западные санкции против России нанесли ущерб французской экономике из-за спада торговли, в результате которого страна рискует впасть в "глубочайший социальный и экономический кризис последних лет", а также утверждение, что поставки оружия Украине оставили Францию без оружия для самообороны.

Как пишет WP, в 2023 году кремлевская группа Кириенко дала указание продвигать сообщения, которые бы увеличили во Франции число тех, кто не хочет "платить за войну другой страны". Также им необходимо было подстегнуть "страх перед прямой конфронтацией с Россией и началом третьей мировой войны с участием Европы" и увеличить число тех, кто хочет "диалога с Россией о построении общей европейской архитектуры безопасности".

Что касается США, то их следовало представить как страну, которая использует Украину в качестве инструмента для ослабления позиций России в Европе.

Журналисты напоминают, что на вопрос о названных документах пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что это не больше, чем очередной фейк. С одной стороны, потому что Сергей Кириенко занимается внутренней политикой РФ, а с другой - потому, что "всем аналитикам понятно", что "вся Европа страдает" от санкций в отношении России.

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