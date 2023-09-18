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СМИ раскрыли схему распространения в РФ фейков о войне

Ольга Лебедева
18 сентября 2023 г.

Пропагандистская организация "Диалог", контролирующая популярные паблики в соцсетях и страницы региональных властей, получила в 2023 году 9 млрд рублей из бюджета, пишут "Медуза", "Важные истории" и The Bell.

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Журналисты раскрыли схему распространения в РФ фейков через соцсетиФото: Kirill Kudryavtsev/AFP

Журналисты "Медузы", "Важных историй" и The Bell провели совместное расследование деятельности пропагандистской организации АНО "Диалог", занимающейся распространением фейков о войне РФ против Украины на бюджетные средства. Только в 2023 году автономная некоммерческая организация под руководством Владимира Табака, являющегося приближенным замруководителя АП Сергея Кириенко, получила из бюджета Минцифры около 9 млрд рублей, что больше годового бюджета Первого канала, указывается в опубликованном в понедельник, 18 сентября, журналистском расследовании.

Контроль над пабликами региональных властей

Как выяснили журналисты, АНО была создана как инструмент пропаганды голосования за поправки к Конституции в 2020 году, хотя преподносилась как проект для обратной связи с гражданами в интернете. Во время пандемии власти использовали "Диалог" для информирования о ситуации с распространением коронавируса, именно эта компания запустила сайт "Стопкоронавирус.рф", публиковавший ежедневные официальные данные. Кроме того, компания занималась поиском фейков о ковиде, а перед референдумом по поправкам к Конституции РФ призывала россиян идти на избирательные участки, не боясь ковида.

Летом 2020 года у "Диалога" появилась дочерняя структура - "Диалог регионы". С помощью подконтрольных ей "Центров управления регионом" (ЦУР) она среди прочего курирует паблики губернаторов, горадминистраций, региональных министерств, а также школ, детских садов и других госучреждений. "Диалоговцы" учат региональных госслужащих и политиков оформлять аккаунты, набирать подписчиков и отвечать на комментарии, а также рассказывают, какой именно контент нужно публиковать. На конец 2022 года, по оценке Минцифры, в России было 130 тысяч таких "госпабликов". Сам Табак утверждает, что эти страницы совокупно читают 50% российских пользователей соцсетей", - отмечает "Медуза".

По данным издания, "Диалог" рекомендует к публикации школьными пабликами новостей о решениях федеральных и региональных властей, успехах России в науке и спорте и "патриотических событиях". При этом на практике контроль над страницами госучреждений в соцсетях предоставляет широкие возможности для распространения пропаганды, отмечается далее.

Провластные нарративы и фейки о войне

Одним из главных направлений работы ЦУРов является распространение выгодных властям РФ нарративов в СМИ, Telegram и других соцсетях, включая "Одноклассники". Для этого "Диалог" скупает уже раскрученные каналы и создает новые, сообщают расследователи, ссылаясь на экс-сотрудника организации и собеседника, близкого к АП.

В числе прочего через эти каналы распространяются фейки о войне РФ против Украины. Эта задача была поставлена через несколько месяцев после начала полномасштабной войны. В совещаниях в офисе "Диалога", по этим данным, участвовали представители Telegram-каналов Readovka и Mash. "Нам поставили задачу начать как-то реагировать на инфоповоды. И все начали что-то накидывать, предлагать, проводить мозговые штурмы… И как-то появилась такая идея - делать фейки", - заявил собеседник журналистов, присутствовавший на этих совещаниях.

В частности, через подконтрольные "Диалогу" каналы публиковались фейковые новости о продаже украинскими военными своих наград на платформе eBay, о швейцарской недвижимости представителей украинской власти, об "унизительных" вакансиях для украинских беженцев в Польше, о мобилизации женщин в Украине и о приеме военными ВСУ повышающих агрессию таблеток. Созданием таких фейков в "Диалоге" занимаются не менее 60 человек, сообщается далее.

Работа с госслужащими и населением

Еще одним каналом работы "Диалога" с региональными госслужащими стал Форум классных руководителей, который он проводит совместно с министерством просвещения по поручению президента РФ Владимира Путина, указывает издание. Для участия в нем отбирают тысячи российских учителей, ведущих соцсети с помощью сотрудников "Диалога". Из этих преподавателей пропагандисты стремятся сделать "лидеров общественного мнения", продвигающие провластные нарративы в соцсетях. "Через этих учителей идет отработка тем. Нужно поддержать голосование - спускается задание учителям: поддержите голосование. Нужно там, я не знаю, подсветить "Единую Россию" - спускается "Единая Россия", - отметил в разговоре с журналистами бывший сотрудник "Диалога".

Кроме того, "Диалог регионы" и Центры управления регионом мониторят соцсети на предмет возмущения людей бытовыми проблемами и пытаются добиться их решения региональными властями, чтобы повысить уровень удовлетворения граждан действиями властей, указывается далее. На конец 2022 году ЦУРы работали в 93 регионах, при этом аннексированные области Украины в соответствующем отчете не упоминаются, хотя сотрудники "Диалога" их неоднократно посещали, пишет "Медуза".

По состоянию на 2022 год в организации "Диалог регионы" работало более 2,5 тысячи человек, она получила из бюджета Минцифры 6,5 млрд евро. Головная структура АНО "Диалог" в том же году получила 1,8 млрд рублей. До 2024 года на "Диалог регионы" планируется выделить в общей сложности 24 млрд рублей, пишет "Медуза".

 

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