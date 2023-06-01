Во Франции правых популистов назвали рупором Москвы

Следственная комиссия парламента Франции заключила, что партия Национальное объединение - это "трансмиссионный ремень" РФ. Лидера партийной фракции Марин Ли Пен комиссия назвала нечестной и политизированной.

Во Франции следственная комиссия парламента пришла к выводу, что правопопулистская партия Национальной объединение (бывший Национальный фронт) являлась рупором России. В обнародованных в четверг, 1 июня, выдержках доклада, подготовленного комиссией по результатам многомесячного расследования, говорится, что к моменту незаконной аннексии украинского полуострова Крым в 2014 году партия многократного кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен перешла на "российские формулировки" и превратилась в "трансмиссионный ремень России".

В докладе, принятом 11 голосами против пяти, Марин Ле Пен, которая возглавляет фракцию Национального объединения в парламенте, называют "нечестной" и "политизированной". Правая популистка Ле Пен, долгое время возглавлявшая Национальное объединение, заявила, что в отношении нее ведется "политический процесс", и назвала доклад парламентской комиссии "пустым".

Контакты между правыми популистами и Россией

Официальная публикация доклада запланирована через несколько дней. В обнародованных ныне выдержках утверждается, что заявления Национального объединения по поводу аннексии Крыма "слово в слово повторяли официальные формулировки путинского режима".

В документе отмечается, что контакты между Россией и Национальным объединением установились уже давно, но с приходом на пост председателя партии Марин Ле Пен "стратегия идеологического и политического сближения ускорилась и закрепилась", между представителями партии и России установились частные контакты. В то же время после российского вторжения в Украину в конце февраля 2022 года произошло "ослабление пророссийских позиций" Национального объединения.

Контакты Марин Ле Пен с Россией находились под огнем критики в ходе кампании по выборам президента Франции. В ходе кампании 2017 года президент России Владимир Путин провел с Ле Пен встречу, продолжавшуюся полтора часа, что является необычным жестом по отношению к кандидату в президенты другого государства. Ранее Ле Пен назвала легитимной российскую аннексию Крыма в 2014 году.

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