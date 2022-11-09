СМИ нашли в Испании два участка и виллу семьи Кириенко

Семья первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко владеет в Испании через доверенное лицо двумя земельными участками и виллой. Об этом сообщило в среду, 9 ноября, издание "Важные истории". По его данным, лесные участки общей площадью 2,4 гектара принадлежат испанской компании Bell-67 Роберта Гндоляна - доверенного лица семьи Кириенко. Эта же фирма владеет на побережье Коста-Брава в Каталонии виллой, о которой издание "Собеседник" в 2020 году писало как о месте отдыха родни Сергея Кириенко.



Как указывают "Важные истории", Роберт Гндолян - однокурсник сына Кириенко Владимира. Журналисты отмечают, что после того как Кириенко-младший занял пост вице-президента "Ростелекома", Гндолян стал директором одной из "дочек" этой компании. Ему же перешла доля Владимира Кириенко в Саровбизнесбанке, который основал Кириенко-старший.

Санкции против Сергея Кириенко

Сергей Кириенко отвечает в администрации президента за внутреннюю политику, его, как пишут "Важные истории", называют "куратором Донбасса". В марте 2022 года Кириенко подпал под санкции США в связи с полномасштабным военным вторжением России в Украину. Против чиновника также ввели ограничительные меры Канада, Австралия, Япония, Новая Зеландия и Украина. ЕС и Великобритания ранее включили Сергея Кириенко в черный список в связи с отравлением Алексея Навального. Сын первого замглавы администрации президента РФ с февраля 2022 года находится под санкциями США.

В 2020 году портал журналистских расследований "Проект" рассказывал о доме Сергея Кириенко на Рублевке. Журналисты выяснили, что объект построен на участке площадью около 7000 квадратных метров в коттеджном поселке "Ландшафт". Помимо основного здания, на этой территории расположены спортивный комплекс и дом для охраны.

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