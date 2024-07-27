Исследование: российские тролли продвигают АдГ и Вагенкнехт

Армия троллей в соцсетях продвигает правопопулистскую партию АдГ и левый "Союз Сары Вагенкнехт", выяснил институт Trollrensics. Тролли, которыми, по всей видимости, управляют из России, активизируются перед выборами.

Армия троллей в соцсетях продвигает правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) и левый "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ). Об этом пишет в пятницу, 26 июля, издание Der Spiegel, ссылаясь на данные частного института Trollrensics.

Аналитики института выяснили, что большое число постов, рекламирующих АдГ, было размещено в соцсети X (бывший Twitter) перед выборами в Европарламент небольшой группой людей, использовавших как минимум 5000 аккаунтов на платформе. "Союз Сары Вагенкнехт" эта армия троллей тоже поддерживала, хотя и в меньшей степени, отмечают в Trollrensics.

В Германии на выборах в ЕП в июне за "Альтернативу для Германии" проголосовали 15,9 процентов избирателей - в основном в восточных федеральных землях. Таким образом АдГ заняла второе место, уступив только консервативному "Христианско-демократическому союзу" (ХДС), набравшему 30 процентов. ССВ, зарегистрированный только в январе, получил 6,2 процента голосов.

За армией троллей может стоять РФ

Армия троллей, поддерживающая АдГ и ССВ, может управляться из России, считают в Trollrensics. На это указывает тот факт, что те же самые аккаунты распространяют также пророссийскую пропаганду и дезинформацию. Они особенно активизируюся перед выборами, отмечают аналитики.

Такие армии троллей, поддерживающие радикальных политиков, есть не только в Германии, выяснил институт. Еще одна работает во Франции - там она поддерживает ультраправового публициста Эрика Земмура, дважды преследовавшегося правосудием за разжигание ненависти к мусульманам. В Италии предположительно управляемые из РФ тролли тоже есть, но они не столь влиятельны.

Данные, собранные в ходе расследования, будут переданы службам безопасности упомянутых стран.