В ФРГ на выборах в Европарламент победили правоцентристы

ХДС и ХСС совместно набрали 30 процентов на выборах в Европарламент, следует из предварительных официальных результатов. На втором месте в стране - правые популисты из АдГ.

Находящийся в оппозиции к нынешнему правительству ФРГ блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), по предварительным официальным результатам выборов в Европарламент, является победителем голосования в Германии. Такие сведения глава федеральной избирательной комиссии обнародовала в ночь на понедельник, 10 июня.

После подсчета данных во всех 400 избирательных округах общий результат правоцентристского консервативного ХДС и его сестринской партии ХСС, значащейся в избирательных бюллетенях в Баварии, составил 30,0%. На втором месте находится правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая получила поддержку 15,9% избирателей - в основном, за счет восточногерманских федеральных земель.

На третьем месте расположилась правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), заручившаяся поддержкой 13,9% избирателей. Для сравнения: в 2019 году на выборах в Европарламент за социал-демократов проголосовали 15,8% немцев.

Входящие в правящую коалицию силы "Союз 90"/ "зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП) получили 11,9% и 5,2% соответственно. По сравнению с прошлыми выборами на европейском уровне это означает потери в 8,6% и 0,2% соответственно.

Зарегистрированная в январе текущего года партия "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ) на своих первых выборах в Европарламент набрала 6,2% голосов. Левая партия растеряла поддержку избирателей, набрав лишь около половины голосов, отданных за нее в 2019 году, - 2,7% вместо 5,5%.

Подготовка к выборам в ландтаги и в бундестаг

Наблюдатели отмечают, что голосование на выборах в Европарламент в Германии можно расценивать, как "лакмусовую бумажку", отображающую настроения избирателей перед грядущими осенью выборами земельных парламентов (ландтагов) в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге, а также выборами в бундестаг в 2025 году. "Тот факт, что на востоке Германии АдГ с большим преимуществом идет на первом месте, в этом отношении имеет особое значение", - констатирует агентство dpa.

По сравнению с выборами в Европарламент 2019 года АдГ прибавила почти пять процентных пунктов. Результат нынешнего года в 15,9% - выше, чем у любой из входящих сейчас в правящую коалицию партий.

В начале года прогнозы сулили "Альтернативе для Германии" еще более высокие результаты - около 20%. Однако скандал из-за обвинений в связях с Россией и Китаем, вокруг двух лидеров списка германских правых популистов на выборах - Максимилиана Кра (Maximilian Krah) и Петра Быстрона (Petr Bystron), очевидно, стоил их партии популярности.