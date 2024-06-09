Выборы в Европарламент: правящие партии ФРГ разочарованы

Входящие в правящую коалицию Германии партии заявили, что разочарованы результатами, полученными ими на выборах в Европарламент. "Сегодня мы потерпели тяжелое поражение", - заявил генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кевин Кюнерт (Kevin Kühnert) вечером в воскресенье, 9 июня, в эфире телеканала ARD. По его словам, в партии будут искать ошибки, которые привели к данным результатам.

Сопредседатель партии "Союз-90"/"зеленые" Рикарда Ланг (Ricarda Lang) заявила, что не может быть довольна итогами выборов. При этом она указала, что нынешние выборы в Европарламент проходили в совершенно другой ситуации, нежели предыдущие. Среди прочего, избиратели обеспокоены продолжающейся войной в Украине, отметила она.

По данным экзитполов, СДПГ набрала 14% голосов, что стало ее худшим результатом на выборах в Европарламент. На предыдущих выборах в 2019 году за нее проголосовали 15,8% избирателей. "Зеленых" в Германии поддержали 12% проголосовавших, что значительно меньше рекордного результата этой партии, полученного в 2019 году (20,5%).

Оппозиция призывает правительство сменить курс

В свою очередь генеральный секретарь крупнейшей оппозиционной партии - Христианско-демократического союза (ХДС) - Карстен Линнеман (Carsten Linnemann) считает консервативный блок ХДС/ХСС однозначным победителем выборов. У СДПГ - партии канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) - лишь 14% голосов, у консерваторов - более чем вдвое больше, отметил он. Линнеман призвал правительство ФРГ учесть результаты данных выборов в своей политике.

Председатель ХДС Фридрих Мерц (Friedrich Merz) также уверен, что федеральное правительство должно изменить курс. "Это не может продолжаться так, как было в последние два с половиной года", - подчеркнул он. Результат своей партии приветствовала и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Сильнейшая партия, стабильная в трудные времена", - заявила она.

Блок ХДС/ХСС, по данным экзитполов, получил 29,5% голосов, три партии правящей коалиции - в сумме 31%.

Правые популисты довольны результатами

Лидеры занявшей второе место правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) приветствовали свой результат. Cопредседатель АдГ Алис Вайдель (Alice Weidel) считает, что высокий результат отражает настроения избирателей, все более критически относящихся к членству ФРГ в Евросоюзе. "В целом людям не нравится брюссельская бюрократия", - указала она и привела в качестве примера решение ЕС о предстоящем отказе от автомобилей, работающих на бензине и дизеле.

АдГ, по данным экзитполов, получила 16,5% голосов, что значительно ниже, чем ее показатели, полученные в ходе предвыборных опросов в начале текущего года. В последние месяцы избирательная кампания АдГ проходила на фоне ряда скандалов. Партия была исключена из состава правопопулистской фракции в Европарламенте "Идентичность и демократия" из-за того, что ее главный кандидат на выборах в Европарламент Максимилиан Кра (Maximilian Krah) был вовлечен в "серию инцидентов", которые "нанесли ущерб сплоченности и репутации группы".

В Германии против Максимилиана Кра проводится расследование: его подозревают в возможном получении платежей от России и Китая за свою деятельность в качестве депутата. Кроме того, в конце апреля был задержан ассистент Кра Цзянь Г. - его подозревают в шпионаже в пользу Китая.