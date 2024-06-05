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В ЕС выбирают Европарламент. Кто займет места в Страсбурге

Бернд Ригерт | Виталий Кропман
5 июня 2024 г.

С 6 по 9 июня 350 млн граждан стран ЕС смогут напрямую избрать новый состав Европарламента. Согласно прогнозам, правые популисты, евроскептики и националисты могут усилить свои позиции, но не получат большинства.

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Пленарная сессия Европарламента в Страсбурге
Пленарная сессия Европарламента в СтрасбургеФото: Philippe Stirnweiss/EP/European Union 2024

Председательница Европейского парламента Роберта Метсола провела последние несколько месяцев в поездках по всем 27 странам - членам Европейского Союза. В ходе многочисленных дискуссий в мэриях, университетах и школах, проходивших под лозунгом "Используй свой голос", представительница Мальты, христианская демократка, член парламентской фракции Европейской народной партии (ЕНП) пыталась заинтересовать молодых избирателей европейскими выборами, которые проходят раз в пять лет. "В вашем воображении Европейский парламент - это 700 с лишним депутатских кресел. Они будут распределены независимо от того, проголосуете вы или нет. Но теперь у вас есть выбор, вы можете изменить ситуацию, вы можете повлиять на то, кто займет или не займет эти места", - сказала Роберта Метсола, обращаясь к молодым людям в Дании.

Почему важна явка избирателей 

Убедить 350 млн избирателей, имеющих право голоса в ЕС, проголосовать на вторых в мире по масштабу, после Индии, демократических выборах не так-то просто. Явка избирателей на последних выборах в Европарламент в 2019 году составила всего около 50 процентов. Результаты опроса общественного мнения, проведенного весной этого года, показывают, что на этот раз интерес к выборам составляет 60 процентов. Соответственно явка избирателей может возрасти. Это особенно важно для нынешнего голосования, которое многие политические силы уже объявили "судьбоносными для ЕС выборами" или "выборами пути Евросоюза": согласно статистике, от высокой явки избирателей обычно выигрывают партии, представляющие центр в спектре политических сил. Учитывая растущую популярность правых популистов во многих странах ЕС явка избирателей может сыграть решающую роль.          

Во многих странах ЕС, включая Германию, в ходе предвыборной кампании доминировала дискуссия о безопасности и обороне на фоне войны России против Украины. Однако, согласно опросам общественного мнения, в среднем по 27 странам - членам ЕС наиболее важными вопросами при голосовании являются экономические и социальные проблемы. При этом миграционная политика не играет решающей роли у избирателей большинства стран ЕС.

Опросы предсказывают рост числа евроскептиков

Во многих странах ожидаемый рост поддержки правых консерваторов и правых экстремистов, скептически настроенных по отношению к ЕС, не дает покоя участникам избирательных кампаний. "Некоторые популисты призывают Германию выйти из  Европейского Союза. Другие считают Россию Путина или Китай Си Цзиньпина примером для подражания в Европе. А кто-то и вовсе хочет расформировать ЕС - какое саморазрушительное безумие! Европа и европейское единство обеспечивают наше процветание и наше будущее", - заявил в своем предвыборном видеообращении федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Предвыборный плакат партии АдГ
"Альтернатива для Германии", выступающая за выход ФРГ из ЕС, может получить на выборах до 15 процентов голосовФото: Stefan Zeitz/Geisler-Fotopress/picture alliance

Во Франции, Италии, Нидерландах, Бельгии, Австрии и Венгрии ультраправые партии занимают первое место по популярности среди избирателей. В Польше, ФРГ и Швеции правые партии могут стать, как минимум, второй или третьей силой. Немецкая правопопулистская партия "Альтернатива для Германии", несколько региональных отделений которой признаны правоэкстремистскими, находится примерно на одном уровне популярности с двумя правящими партиями Германии: СДПГ и "зелеными", - ее поддерживают около 15 процентов. Оппозиционные христианские демократы из ХДС/ХСС лидируют в Германии с 30 процентами голосов. Между тем, по результатам выборов  ожидается, что количество мест Европарламенте для правых партий значительно увеличится и составит от 21 до 25 процентов. Однако этого будет недостаточно для парламентского большинства.

Мелони хочет создать альянс правых сил 

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони со своей партией "Братья Италии", входящая в Европарламенте во фракцию "Европейские консерваторы и реформисты" (ЕКР), объявила, что хочет создать в европейском законодательном органе коалицию по итальянскому образцу. Первая женщина, глава правительства Италии, уже 18 месяцев управляет страной во главе коалиции, состоящей из правых популистов, ультраправых и христианских демократов.  

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони намерена создать в Европарламенте правое большинство
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони намерена создать в Европарламенте правое большинствоФото: Remo Casilli/REUTERS

Мелони хочет покончить в Европарламенте с прежней неофициальной большой коалицией из христианских демократов, социал-демократов и либералов. "Мы находимся накануне решающих выборов, потому что впервые их результаты могут положить конец неестественному и контрпродуктивному большинству в Европарламенте. Мы должны сохранять концентрацию и твердо стоять на ногах. Давайте смотреть в будущее", - сказала Джорджия Мелони во время предвыборной кампании в Испании. Вместе с французской правой популисткой Марин Ле Пен, венгерским националистом Виктором Орбаном, польской партией PiS и другими она хочет сформировать новую большую право-националистическую фракцию. До сих пор на правом фланге в Европарламенте существовали две фракции: "Европейские консерваторы и реформисты" и "Идентичность и демократия". 

Христианские демократы заигрывают с ультраправыми?

Ведущий кандидат от европейских христианских демократов, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), не исключает будущего сотрудничества с парламентариями из возможной правой коалиции, формируемой Мелони. Это зависит не столько от партийной принадлежности евродепутатов, сколько от того, будут ли они отстаивать интересы Украины и уважать европейские ценности, заявила Урсула фон дер Ляйен в ходе нескольких теледебатов. "Она явно проевропейская. Она против Путина, она сказала это очень четко. И выступает за верховенство закона. Если так будет и впредь, мы предложим сотрудничество", - охарактеризовала Мелони глава Еврокомиссии.

Социал-демократы, либералы, "зеленые" и левые в Европарламенте подвергли резкой критике этот новый курс фон дер Ляйен. Согласно последним опросам общественного мнения, христианские демократы и социал-демократы останутся примерно на прежних позициях. Либералам и "зеленым" придется смириться с потерей мандатов. В новом составе Европарламента будет 720 мест, что на 15 больше, чем раньше.

Европарламент не принимает решения в одиночку 

Какая бы коалиция ни образовалась после формирования парламентских фракций, необходимо помнить, что Европарламент, по сути, является лишь одной из двух равноправных частей законодательного органа. Поскольку в своей законодательной деятельности согласно так называемому "принципу совместных решений" (ст. 251 Договора о ЕС), парламент обладает равными полномочиями с Советом Европейского Союза. В нем представлены 27 правительств стран-членов. И наоборот, деятельность национальных правительств во многом зависит от одобрения единственного в мире наднационального парламента, избираемого прямым голосованием граждан ЕС. Ни в одном другом регионе мира нет аналогичного учреждения, которое могло бы принимать законы, минуя национальные границы.

Выборы традиционно проходят в течение четырех дней. Они начнутся 6 июня в Нидерландах. В течение следующих двух дней европарламентариев будут избирать в Ирландии, Латвии, на Мальте, в Словакии и Чехии. В большинстве государств - членов ЕС, включая Германию, голосование пройдет в воскресенье, 9 июня. Информация о распределении мест в Европейском парламенте десятого созыва будет доступна в тот же день, в 23.00 по среднеевропейскому времени.

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