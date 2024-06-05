В ЕС выбирают Европарламент. Кто займет места в Страсбурге

Председательница Европейского парламента Роберта Метсола провела последние несколько месяцев в поездках по всем 27 странам - членам Европейского Союза. В ходе многочисленных дискуссий в мэриях, университетах и школах, проходивших под лозунгом "Используй свой голос", представительница Мальты, христианская демократка, член парламентской фракции Европейской народной партии (ЕНП) пыталась заинтересовать молодых избирателей европейскими выборами, которые проходят раз в пять лет. "В вашем воображении Европейский парламент - это 700 с лишним депутатских кресел. Они будут распределены независимо от того, проголосуете вы или нет. Но теперь у вас есть выбор, вы можете изменить ситуацию, вы можете повлиять на то, кто займет или не займет эти места", - сказала Роберта Метсола, обращаясь к молодым людям в Дании.

Почему важна явка избирателей

Убедить 350 млн избирателей, имеющих право голоса в ЕС, проголосовать на вторых в мире по масштабу, после Индии, демократических выборах не так-то просто. Явка избирателей на последних выборах в Европарламент в 2019 году составила всего около 50 процентов. Результаты опроса общественного мнения, проведенного весной этого года, показывают, что на этот раз интерес к выборам составляет 60 процентов. Соответственно явка избирателей может возрасти. Это особенно важно для нынешнего голосования, которое многие политические силы уже объявили "судьбоносными для ЕС выборами" или "выборами пути Евросоюза": согласно статистике, от высокой явки избирателей обычно выигрывают партии, представляющие центр в спектре политических сил. Учитывая растущую популярность правых популистов во многих странах ЕС явка избирателей может сыграть решающую роль.

Во многих странах ЕС, включая Германию, в ходе предвыборной кампании доминировала дискуссия о безопасности и обороне на фоне войны России против Украины. Однако, согласно опросам общественного мнения, в среднем по 27 странам - членам ЕС наиболее важными вопросами при голосовании являются экономические и социальные проблемы. При этом миграционная политика не играет решающей роли у избирателей большинства стран ЕС.

Опросы предсказывают рост числа евроскептиков

Во многих странах ожидаемый рост поддержки правых консерваторов и правых экстремистов, скептически настроенных по отношению к ЕС, не дает покоя участникам избирательных кампаний. "Некоторые популисты призывают Германию выйти из Европейского Союза. Другие считают Россию Путина или Китай Си Цзиньпина примером для подражания в Европе. А кто-то и вовсе хочет расформировать ЕС - какое саморазрушительное безумие! Европа и европейское единство обеспечивают наше процветание и наше будущее", - заявил в своем предвыборном видеообращении федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz).

"Альтернатива для Германии", выступающая за выход ФРГ из ЕС, может получить на выборах до 15 процентов голосов Фото: Stefan Zeitz/Geisler-Fotopress/picture alliance

Во Франции, Италии, Нидерландах, Бельгии, Австрии и Венгрии ультраправые партии занимают первое место по популярности среди избирателей. В Польше, ФРГ и Швеции правые партии могут стать, как минимум, второй или третьей силой. Немецкая правопопулистская партия "Альтернатива для Германии", несколько региональных отделений которой признаны правоэкстремистскими, находится примерно на одном уровне популярности с двумя правящими партиями Германии: СДПГ и "зелеными", - ее поддерживают около 15 процентов. Оппозиционные христианские демократы из ХДС/ХСС лидируют в Германии с 30 процентами голосов. Между тем, по результатам выборов ожидается, что количество мест Европарламенте для правых партий значительно увеличится и составит от 21 до 25 процентов. Однако этого будет недостаточно для парламентского большинства.

Мелони хочет создать альянс правых сил

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони со своей партией "Братья Италии", входящая в Европарламенте во фракцию "Европейские консерваторы и реформисты" (ЕКР), объявила, что хочет создать в европейском законодательном органе коалицию по итальянскому образцу. Первая женщина, глава правительства Италии, уже 18 месяцев управляет страной во главе коалиции, состоящей из правых популистов, ультраправых и христианских демократов.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони намерена создать в Европарламенте правое большинство Фото: Remo Casilli/REUTERS

Мелони хочет покончить в Европарламенте с прежней неофициальной большой коалицией из христианских демократов, социал-демократов и либералов. "Мы находимся накануне решающих выборов, потому что впервые их результаты могут положить конец неестественному и контрпродуктивному большинству в Европарламенте. Мы должны сохранять концентрацию и твердо стоять на ногах. Давайте смотреть в будущее", - сказала Джорджия Мелони во время предвыборной кампании в Испании. Вместе с французской правой популисткой Марин Ле Пен, венгерским националистом Виктором Орбаном, польской партией PiS и другими она хочет сформировать новую большую право-националистическую фракцию. До сих пор на правом фланге в Европарламенте существовали две фракции: "Европейские консерваторы и реформисты" и "Идентичность и демократия".

Христианские демократы заигрывают с ультраправыми?

Ведущий кандидат от европейских христианских демократов, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), не исключает будущего сотрудничества с парламентариями из возможной правой коалиции, формируемой Мелони. Это зависит не столько от партийной принадлежности евродепутатов, сколько от того, будут ли они отстаивать интересы Украины и уважать европейские ценности, заявила Урсула фон дер Ляйен в ходе нескольких теледебатов. "Она явно проевропейская. Она против Путина, она сказала это очень четко. И выступает за верховенство закона. Если так будет и впредь, мы предложим сотрудничество", - охарактеризовала Мелони глава Еврокомиссии.

Социал-демократы, либералы, "зеленые" и левые в Европарламенте подвергли резкой критике этот новый курс фон дер Ляйен. Согласно последним опросам общественного мнения, христианские демократы и социал-демократы останутся примерно на прежних позициях. Либералам и "зеленым" придется смириться с потерей мандатов. В новом составе Европарламента будет 720 мест, что на 15 больше, чем раньше.

Европарламент не принимает решения в одиночку

Какая бы коалиция ни образовалась после формирования парламентских фракций, необходимо помнить, что Европарламент, по сути, является лишь одной из двух равноправных частей законодательного органа. Поскольку в своей законодательной деятельности согласно так называемому "принципу совместных решений" (ст. 251 Договора о ЕС), парламент обладает равными полномочиями с Советом Европейского Союза. В нем представлены 27 правительств стран-членов. И наоборот, деятельность национальных правительств во многом зависит от одобрения единственного в мире наднационального парламента, избираемого прямым голосованием граждан ЕС. Ни в одном другом регионе мира нет аналогичного учреждения, которое могло бы принимать законы, минуя национальные границы.

Выборы традиционно проходят в течение четырех дней. Они начнутся 6 июня в Нидерландах. В течение следующих двух дней европарламентариев будут избирать в Ирландии, Латвии, на Мальте, в Словакии и Чехии. В большинстве государств - членов ЕС, включая Германию, голосование пройдет в воскресенье, 9 июня. Информация о распределении мест в Европейском парламенте десятого созыва будет доступна в тот же день, в 23.00 по среднеевропейскому времени.