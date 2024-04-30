Фон дер Ляйен исключила сотрудничество с "людьми" Путина

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) во время дебатов по выборам в Европарламент исключила любое сотрудничество с "доверенными лицами" президента РФ Владимира Путина. "Люди" Путина пытаются "разрушить" ЕС изнутри с помощью дезинформации и поляризации, заявила фон дер Ляйен в понедельник, 29 апреля, на мероприятии в Маастрихте.

Политик отреагировала на критику со стороны датского евродепутата Андреса Вистисена из правой фракции "Идентичность и демократия", в которую также входит немецкая "Альтернатива для Германии" (АдГ). По словам фон дер Ляйен, фракции стоит "навести порядок в собственном доме", прежде чем критиковать других. Она упомянула обвинения в связях с Россией, выдвинутые против главного кандидата от АдГ в Европарламенте Максимилиана Кра (Maximilian Krah) и депутата от АдГ Петра Быстрона (Petr Bystron).

Когда австрийский коммунист и глава европейских левых Вальтер Байер заговорил о политическом решении в Украине, фон дер Ляйен ответила: "Если вы хотите закончить эту войну, Путин просто должен прекратить военные действия".

Фон дер Ляйен выдвигается от ЕНП

Фон дер Ляйен баллотируется в качестве лидера списка от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) - в настоящий момент крупнейшей фракции Европарламента. Она исключила возможность сотрудничества с "Идентичностью и демократией", но не с фракцией Европейских консерваторов и реформистов (ЕКР). "Это во многом зависит от того, как будет сформирован парламент и кто в какой группе будет заседать", - отметила глава Еврокомиссии. Во фракцию ЕКР среди прочих входят польская консервативная партия "Право и справедливость" и испанская национально-консервативная партия "Голос".

В Германии против Максимилиана Кра проводится расследование: его подозревают в возможном получении платежей от России и Китая за свою деятельность в качестве депутата. Кроме того, в конце апреля был задержан ассистент Кра Цзянь Г. - его подозревают в шпионаже в пользу Китая.

Выборы в Европарламент - 2024

Выборы в Европарламент будут проходить в ЕС с 6 по 9 июня. Граждане Германии смогут проголосовать 9 июня, к выборам допущены 35 партий и политических объединений. Помимо крупных и известных политических партий, за представительство в Европейском парламенте поборются более мелкие партии и объединения, представляющие специфические группы интересов, в частности, Партия здравого смысла, партия "Человечный мир - за счастье и благоденствие для всех", а также Партия в поддержку исследований классической медицины в области омоложения.