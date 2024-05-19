На выборы в Европарламент с 16 лет. Не рано ли?

Более миллиона немцев в возрасте шестнадцати и семнадцати лет впервые смогут принять участие в выборах в Европейский парламент. Многие в Германии считают снижение избирательного возраста давно назревшей мерой.

Плакаты на вокзалах, мимо которых спешат к поездам немецкие юноши и девушки, звучат двусмысленно и написаны специально для них: "Готов к первому разу?" или "Твой первый раз ты не забудешь никогда". Нет, речь не о первом сексе. Речь о предстоящих 9 июня в Германии выборах в Европарламент, участвовать в которых впервые можно уже с 16 лет. А придумали такие слоганы победители конкурса на лучший плакат к евровыборам - студенты кельнского института медиадизайна Мая Штайнбах (Maja Steinbach), Мария Виктория Юнкер (Maria Viktoria Junker) и Фабиан Наварро (Fabian Navarro).

"Мы хотим представить выборы как позитивное, волнующее событие, как нечто новое, что хочется непременно попробовать, - объясняют они в интервью DW. - Ведь юноши и девушки находятся сейчас в том возрасте, когда приходится принимать первые важные самостоятельные решения. И двусмысленность наших плакатов на то и рассчитана - первый поцелуй, первая любовь, первый раз. Мы хотели, чтобы наши плакаты отличались от стандартной рекламы преимуществ ЕС".

Перед выборами в Европарламент агитационные плакаты немецких партий можно увидеть на каждом шагу Фото: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

Высокий средний возраст - политика в интересах стариков

Делара Буркхард (Delara Burkhardt) увлеклась политикой еще в школе, в 15 лет, и с радостью приняла бы еще тогда участие в выборах. В 2019 году в 26 лет она стала самым молодым немецким евродепутатом, теперь снова баллотируется в Европарламент по списку Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

"Выборы с 16 лет - важный шаг, чтобы выровнять демографический дисбаланс и придать на политическом уровне больше веса голосам молодых людей, - считает Делара Буркхард. - У нас стареющее общество, и в политических дебатах слишком редко речь идет о перспективах молодежи".

Согласно данным статистического ведомства Европейского Союза, средний возраст жителей Германии составлял в 2022 году 45,8 лет. Старше в ЕС только итальянцы, португальцы и греки. И это, разумеется, накладывает отпечаток на политические решения Евросоюза. Исследование, проведенное фондом Vodafone, показало, что три четверти немцев в возрасте от 14 до 24 лет недовольны тем, как учитываются их интересы в европейской политике.

Молодежь чувствует себя забытой

Инфляция, война России против Украины и на Ближнем Востоке, высокие квартплаты и дефицит жилья, изменения климата - вот темы, которые по-прежнему больше всего волнуют молодых жителей. Делара Буркхард, будучи в Европарламенте экологическим экспертом группы немецких социал-демократов, ратует в первую очередь за меры по защите климата и регулярно информирует об этом своих подписчиков на TikTok, Instagram и X.

"Молодые люди часто оказываются удивлены, когда я сообщаю о своей работе в Брюсселе. Они тогда говорят типа: "Я и не знал, что ЕС этим занимается". Или: "Оказывается, тебе и в самом деле интересно, что мы думаем". Очень часто у них возникает чувство, что их мнение в политике не учитывается", - рассказывает Делара Буркхард в интервью DW.

Делара Буркхард Фото: EP

Однажды она выступала в классе профтехучилища, и на ее вопрос: "Как вы думаете, какое отношение имеет политика к вашей повседневной жизни?", ни один из учащихся не вызвался ответить. Но Делара Буркхард не унывает, в своих социальных сетях она старается максимально доходчиво, без всякого политического жаргона объяснять всю комплексность Евросоюза, рассказывает о том, что происходит за кулисами, постит фотографии прямо из пленарного зала. Между тем, многие политики до сих пор не поняли до конца, что для молодых людей именно социальные сети являются главными источниками информации.

"Последние пять лет я была очень активной в социальных сетях - одна из немногих в Европарламенте. Только теперь, когда началась предвыборная борьба, многие вспомнили о своих аккаунтах в соцсетях, - говорит Буркхард. - Но так аудиторию не завоюешь, политические партии очень долго делали слишком мало в этой сфере".

Германия - "не совершенная демократия"?

Профессор Херман Хойснер (Hermann Heußner) может назвать еще много упущений партий в том, что касается интересов молодых людей. Хойснер, правовед и бывший судья Конституционного суда, вот уже более 30 лет ратует за снижение избирательного возраста.

"В демократии должен каждый иметь возможность и право голосовать. Но это не так, не достигшие 18 лет голосовать не могут, - указывает профессор в беседе с DW. - А кто не голосует, тот не в счет, до него нет дела. Поэтому мы еще не совершенная демократия".

Перед выборами в Европарламент агитационные плакаты немецких партий можно увидеть на каждом шагу Фото: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

39 процентов избирателей на прошлых всеобщих парламентских выборах в Германии были люди в возрасте 60 лет и выше. И только 14 процентов - в возрасте от 18 до 30 лет. Профессор Хойснер считает этот факт изъяном демократии, обусловленным демографической ситуацией в стране. Поэтому бывший судья идет еще дальше и ратует за участие в выборах уже с 14 лет. В этом возрасте, говорит Хойснер, подростки уже способны, как и взрослые, мыслить абстрактно и логически, понимать причинно-следственные взаимосвязи, ставить себя на место других людей и учитывать их интересы.

Пока, однако, только в шести из 16 немецких федеральных земель - в Гамбурге, Бремене, Шлезвиг-Гольштейне, Мекленбурге - Передней Померании, Баден-Вюртемберге и Бранденбурге - разрешили участие в выборах с 16 лет. Чтобы допустить 16-летних до общефедеральных выборов, нужно вносить изменения в Основной закон. Но сдвиги есть: наряду с Бельгией, Австрией, Грецией и Мальтой Германия теперь входит в пятерку европейских стран, где в выборах в Европарламент могут участвовать избиратели с 16 лет.