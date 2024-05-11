Выборы в Европарламент. Как они повлияют на помощь Украине

Правым популистам прогнозируют успех на предстоящих выборах в Европарламент. Если прогнозы оправдаются, пошатнется ли единство ЕП в вопросе поддержки Украины? DW спросила об этом аналитиков в Брюсселе.

До выборов в Европарламент остался месяц. По их результатам будет сформирован ландшафт политических сил, которые следующие пять лет будут влиять не только на внутреннюю, но и на внешнюю политику ЕС, в том числе в вопросе поддержки Украины.

Европарламент не имеет права законодательной инициативы, потому что это является приоритетом национальных парламентов. Тем не менее он играет важную роль в процессе принятия законодательных резолюций, влияет на формирование политической повестки дня Совета ЕС, утверждает состав Еврокомиссии и голосует за кандидатуры высшего руководства Евросоюза.

В Европарламенте нынешнего созыва важные для Киева резолюции по военной, финансовой и политической поддержке Украины всегда набирали необходимое большинство. Поскольку антиукраинские и часто откровенно прокремлевские голоса, особенно среди членов представителей ультраправой фракции "Идентичность и демократия" и отдельных независимых депутатов, существенного влияния не оказывали.

Угрозу влияния правых популистов не стоит недооценивать

Однако уже в скором времени эта ситуация может измениться. Согласно оценкам Европейского совета по международным отношениям (ECFR), после июньских выборов в Европарламент произойдет "существенное смещение вправо во многих странах, правопопулистские и праворадикальные партии получат голоса по всему ЕС, а левоцентристские и "зеленые" партии их потеряют".

Эксперты прогнозируют, что две основные фракции в Европарламенте - Европейской народной партии (ЕНП) и Прогрессивного альянса социалистов и демократов - после выборов, вероятно, потеряют существенное количество мест. Однако ЕНП все же сохранит за собой позицию самой большой фракции и в новом составе Европарламента, а значит, сохранит "и большинство полномочий по определению повестки дня, включая выбор следующего главы комиссии". В то же время, ожидается, что потеряют свои позиции центристы из фракции "Обновляя Европу", а также фракция "Зеленые"/Европейский свободный альянс, прогнозирует ECFR.

Предвыборная агитация в Брюсселе Фото: Bernd Riegert/DW

Но главным победителем предстоящих выборов, вероятно, станет праворадикальная фракция "Идентичность и демократия", утверждают прогнозы. Не исключается, что она будет третьей по величине фракцией в новом парламенте после ЕНП и Прогрессивного альянса социалистов и демократов. А если учесть, что к фракции Европейских консерваторов и реформистов, относящейся к "мягким евроскпетикам" правого толка, которая также может увеличить свое присутствие, присоединятся некоторые внефракционные депутаты, преимущественно являющиеся представителями националистических партий в своих странах, то влияние ультраправых и правых популистов в новом Европарламенте может заметно возрасти.

По крайней мере, эксперты Европейского центра политики (ЕРС) прогнозируют, что "националистическим, праворадикальным законодателям" в новом Европарламенте достанется четверть мест. "Такая перспектива вызывает серьезную обеспокоенность по поводу того, что европейский законодательный орган десятого созыва может помешать интеграции в ЕС и выработке единой политики в то время, когда геополитика и постоянные кризисы требуют большего, а не меньшего, единства и амбиций в действиях Евросоюза", - предостерегают в ЕРС.

Насколько серьезна угроза того, что результаты выборов в Европарламент приведут к ослаблению поддержки Украины, в то время, когда страна противостоит российской агрессии и стремится ко вступлению в ЕС? "Эта угроза высока", - признает директор римского Института международных отношений Натали Точчи.

В комментарии DW Точчи пояснила, что правые партии более склонны обращать внимание на внутреннюю политику, "лелеять, открыто или скрыто, прокремлевские симпатии и меньше увлекаться борьбой Украины за свободу и демократию". Кроме того, эти политики не слишком стремятся искать компромиссы внутри самого ЕС, что препятствует его способности принимать решения по таким ключевым вопросам, как санкции, оборона или расширение, "которые являются решающими для борьбы Украины за выживание и свободу". "Именно поэтому возможные высокие результаты этих партий на июньских выборах представляют серьезные риски", - подчеркнула Точчи.

Правые в ЕП будут идти на сотрудничество ради собственных интересов

Предполагать, что антиукраинская позиция праворадикальных партий автоматически превратится в их политику на время легислатурного периода следующего Европарлампента, было бы ошибкой. Такого мнения придерживается научный сотрудник словацкого аналитического центра GLOBSEC Роджер Хилтон. "Даже если правые популисты продемонстрируют высокие результаты во время июньских выборов, полное крушение поддержки Украины маловероятно", - подчеркнул эксперт в разговоре с DW.

От результатов выборов в Европарламент зависит, какой будет политика ЕС Фото: Pond5 Images/IMAGO

Хилтон объясняет это тем, что успех деятельности представителей этих партий, если они будут избраны в Европарламент, будет зависеть от того, насколько эффективно им удастся продвигать вопросы своей политической повестки. А они в значительной степени ориентированы на внутренние проблемы, например, жесткий контроль миграции. "Для того, чтобы получить необходимые голоса, они будут вынуждены сотрудничать с более широким кругом членов Европарламента из других партий, таких как Европейская народная партия", - отмечает эксперт. Таким образом, даже праворадикальным евродепутатам "придется идти на компромисс", что будет положительно влиять на процесс принятия "потенциальных законодательных актов в поддержку Украины".

Натали Точчи добавляет, что сформировать сильное антиукраинское лобби в ЕП представителям праворадикальных партий может помешать и тот факт, что "многие эти партии часто не согласны друг с другом по вопросам, связанным с Украиной". "У них также очень разные взгляды практически на все: трансатлантические отношения, миграция, экономическая безопасность и прочее", - объясняет эксперт.

Выборы в США могут оказать негативное влияние

Кроме того, предвыборная скептическая риторика по отношению к Украине не всегда реализуется в конкретных действиях правых и популистов. "Мы видим, что прагматизм обычно берет верх. Возьмем хотя бы пример того, как G7 поддерживает Украину под председательством итальянского премьера Джорджи Мелони (лидер правой партии "Братья Италии". - Ред.) или как спикер Конгресса США Майк Джонсон в конце концов поставил на голосование пакет о военной помощи Киеву", - отмечает Роджер Хилтон.

Однако полагаться только на это не стоит. Ведь то, как изменится политика праворадикальных партий в Европарламенте нового созыва, может существенно зависеть от того, что произойдет в США в ноябре, предостерегает Натальи Точчи. "И хотя некоторые правые националисты в Европе сегодня все же придерживаются проукраинской линии, но с возвращением Трампа они могут быстро изменить свою позицию. И, к сожалению, не к лучшему", - признала эксперт.