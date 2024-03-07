Фон дер Ляйен останется главой ЕК? Каковы ее приоритеты

Будучи кандидатом от ЕНП на выборах в Европарламент, Урсула фон дер Ляйен имеет все шансы остаться главой Еврокомиссии. Что это означает для политики ЕС в отношении РФ, Украины и других регионов мира?

Немецкий консервативный политик, бывший министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), вероятно, останется на посту председательницы Еврокомиссии до 2029 года.

На предвыборном съезде Европейской народной партии (ЕНП), проходившем в Бухаресте 6 и 7 марта, она была утверждена в качестве ведущего кандидата от правоцентристов на выборах в Европарламент в июне нынешнего года. Если ЕНП сохранит за собой большинство мест в Европарламенте, то фон дер Ляйен, вероятно, останется, главой Еврокомиссии - органа исполнительной власти ЕС. Кандидата на эту должость выбирают главы государств и правительств стран Евросоюза, однако утвердить его должен, в итоге, именно Европарламент.

Какими будут приоритеты Урсулы фон дер Ляйен в отношении различных регионов мира, если она останется на посту главы ЕК еще на пять лет? Оценки экспертов - у DW.

Евроинтеграция Украины без улучшения отношений с Россией

Эксперт по Восточной Европе Фонда имени Бертельсмана Мириам Космель (Miriam Kosmehl) ожидает, что Урсула фон дер Ляйен продолжит "продвигать тему расширения ЕС", и это касается не только Украины, но и Молдовы, и западнобалканских государств. "Тема расширения Евросоюза будет играть решающую роль и при формировании его долгосрочных финансовых рамок", - отмечает Космель в беседе с DW.

Эксперт Фонда имени Бертельсмана по Восточной Европе Мириам Космель Фото: Aureliusz M. Pędziwol/DW

Она подчеркивает, что не стала бы интерпретировать такую политику Брюсселя как направленную против интересов России: "Скорее, это собственные интересы ЕС, которые будут сильнее защищены через расширение, если у него будет правильная концепция и правильное воплощение".

"Это именно то, о чем говорила фон дер Ляйен, заступая на должность главы ЕК в 2019 году: геостратегический фокус работы, желание положить конец "серым зонам" и неопределенности в отношении соседних с ЕС стран", - напоминает эксперт.

Конкретно для Киева это означает продолжение работы в соответствии с "планом ЕС по Украине" на основе финансовой поддержки этой страны, в частности, через 50 млрд евро макропомощи, предназначенных на восстановление Украины с учетом евроинтеграции: "То есть, само восстановление Украины после войны будут вести так, чтобы "закрыть разрыв" между этой страной и стандартами ЕС".

По словам Космель, процесс вступления Украины в ЕС запущен, однако для успеха евроинтеграции нужно, чтобы у ЕС получалось "лучшее и более эффективно помогать Украине в обороне". "Все зависит от того, удастся ли ЕС увеличить объемы производства боеприпасов, чтобы поддерживать Украину и одновременно вести эффективную политику сдерживания РФ. Ведь нельзя исходить из того, что Россия изменит свою политику и что она не начнет рассматривать и ЕС как противника", - конкретизирует эксперт.

Отвечая на вопрос о том, улучшатся ли, по ее мнению, отношения ЕС с Россией в ближайшие пять лет, Мириам Космель указывает: "Не думаю, судя по тому, кто находится в Кремле. Я не вижу там и других сил. Полагаю, что многое зависит от того, насколько (Евросоюзу. - Ред.) удастся продемонстрировать собственную обороноспособность и развивать в этом ключе свою политику безопасности".

Китай: фон дер Ляйен - не фаворит Пекина

Китай остается наравне с США крупнейшим торговым партнером ЕС. Однако годы нахождения Урсулы фон дер Ляйен на посту главы ЕК ознаменовали ужесточение позиции ЕС по отношению к Пекину. В ЕС воспринимают Китай как "системного соперника", и фон дер Ляйен выступает за "понижение рисков" в этой связи.

На практике это означает поиск альтернативных поставщиков ключевых товаров и сырья, таких как микрочипы, а также создание новых инструментов для защиты европейской торговли - таких, как закон о противодействии экономическому давлению.

Если сравнивать фон дер Ляйен с представителями других поколений политиков ЕС, то она "не тот политик, которым доволен (председатель КНР. - Ред.) Си Цзиньпин", констатирует эксперт Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Алисия Бачульская. По мнению Бачульской, если фон дер Ляйен останется на своем посту до 2029 года, ее линия в отношении Китая не изменится: сотрудничество будет продолжено во многих областях, но и критика сохранится.

Африка: ограничение миграции, важные ресурсы и не только

Еще до начала войны в Украине "перезагрузка" отношений ЕС с африканскими странами стала для фон дер Ляйен одним из приоритетов. Целью ее первой зарубежной поездки, состоявшейся спустя неделю после вступления в должность главы ЕК, стала Эфиопия.

На фоне растущего влияния КНР в Африке в 2022 году фон дер Ляйен представила план инвестиций ЕС в этот регион в размере более 150 млрд евро. Это около половины суммы, которую ЕС намерен инвестировать в инфраструктурный проект Global Gateway, призванный составить конкуренцию китайскому проекту "Новый шелковый путь".

Как подчеркнула в беседе с DW Маддалена Прокопио из ECFR, ЕС по-прежнему имеет важные интересы в Африке. В частности, ЕС стремится ограничить поток мигрантов из стран, расположенных к югу от Сахары, все чаще увязывая такие усилия с помощью развивающимся странам.

Мигранты из Туниса, пытающиеся попасть в ЕС Фото: Hasan Mrad/ZUMA Wire/IMAGO

В то же время, как говорит Прокопио, ЕС заинтересован в использовании экономических возможностей, которые открывает Африка как континент с "молодым демографическим профилем". Кроме того, африканские государства обладают огромными запасами природных ресурсов, важных для перевода экономики ЕС на "зеленые" рельсы, указывает она. "Вне зависимости от того, кто будет возглавлять Еврокомиссию в ближайшие годы, африканские государства будут играть для него ключевую роль", - резюмирует эксперт.

Ближний Восток: Из-за войны в секторе Газа "ЕС лишился многих друзей"

На фоне большого числа жертв войны Израиля против напавшей на него террористической организации ХАМАС, а также угрозы голода, с которой столкнулось население сектора Газа, авторитет ЕС на Ближнем Востоке резко упал.

Внутри ЕС нет единства в оценке этой войны. Так, глава ЕК фон дер Ляйен столкнулась с критикой из-за ее слишком явной поддержки Израиля. В то же время глава европейской дипломатии Жозеп Боррель занимает более сдержанную позицию.

"Результатом несогласованных действий стран-членов и институтов ЕС стал немалый ущерб, - заявил в беседе с DW европейский дипломат, аналитик Центра европейских политических исследований (Center for European Policy Studies) Джеймс Моран. - ЕС потерял много друзей по всему миру, и не в последнюю очередь в арабском мире, а также в таких важных странах, как Индонезия и Малайзия".

Фотографии гостей музыкального фестиваля на юге Израиля, погибших при нападении ХАМАС 7 октября 2023 года Фото: Leo Correa/AP/dpa/picture alliance

По словам эксперта по Северной Африке и Ближнему Востоку, "Боррелль проделал огромную работу, чтобы попытаться нивелировать этот ущерб, и добился определенных успехов". Что касается фон дер Ляйен, то тут Моран выразил надежду, что "уроки были выучены".

Латинская Америка: переговоры со странами Mercosur

Как полагают эксперты, в случае второго срока фон дер Ляйен на посту главы ЕК главным пунктом повестки дня в отношениях с Латинской Америкой станет соглашение о свободной торговле между ЕС и объединением Mercosur.

Название этой экономической организации является сокращением от Mercado Común del Sur - "Общий рынок Юга". В объединение входят Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Венесуэла, членство которой, однако было приостановлено с 2017 года на неопределенный срок. Ассоциированными членами Mercosur являются Чили, Боливия, Перу, Колумбия, Эквадор, Гайана и Суринам, странами-наблюдателями - Новая Зеландия и Мексика.

Франция и Ирландия выступают против открытия рынков ЕС для импорта сельскохозяйственных товаров, прежде всего, говядины, без ввода дополнительных экологических критериев со стороны Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая. Со своей стороны эти страны протестуют против "зеленого протекционизма" ЕС.

Из-за фермерских протестов в ЕС заключение торгового соглашения со странами Mercosur может оказаться непростой задачей и в ближайшие пять лет, полагают наблюдатели.

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