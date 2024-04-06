Шольц предупредил об опасности правого популизма в Европе

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) предупредил об угрозах, исходящих от правых популистов в Европе в преддверии грядущих выборов в Европарламент. "Правые популисты в своих предвыборных кампаниях выступают против нашей единой Европы и ее ценностей. Они готовы разрушить то, что мы строили десятилетиями", - заявил глава кабмина ФРГ на встрече лидеров Партии европейских социалистов (PES) в Бухаресте в субботу, 6 апреля.

По словам Шольца, правые популисты разжигают враждебность по отношению к беженцам и представителям меньшинств, а также угрожают процветанию европейских граждан. В кризисные времена людям нужна социальная Европа, подчеркнул канцлер, отметив, что именно за это выступает еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмит, являющийся главным кандидатом PES на выборах в Европарламент в июне.

Поддержка Украины - "ключ к восстановлению мира в Европе"

Процветающий ЕС, способный "добиваться своего", является "лучшим ответом популизму и автократам", указал глава германского правительства. Он также пообещал продолжать оказывать поддержку Украине в отражении российской агрессии, заявив, что это "ключ к восстановлению мира в Европе".

Шольц напомнил, что Германия находится на втором месте после США по объемам военной помощи Украине среди стран мира. С начала войны Берлин выделил около 28 млрд евро на помощь Киеву. "Лучший способ предотвратить эскалацию - это эффективное сдерживание", - сказал канцлер.

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