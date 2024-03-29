В ФРГ 34 партии и объединения идут на выборы в Европарламент

В Германии Федеральная избирательная комиссия на открытом заседании в Берлине в пятницу, 29 марта, зарегистрировала для участия в выборах в Европарламент в общей сложности 34 партий и других политических объединений.

В каждой федеральной земле ФРГ в бюллетенях будут значиться 34 партии или объединения, однако в Баварии в выборах будет принимать участие партия Христианско-социальный союз (ХСС), а во всех остальных федеральных землях - ее "сестра", Христианско-демократический союз (ХСС), уточняет агентство dpa.

Впервые в выборах в Европарламент, намеченных на 9 июня, примут участие зарегистрированная в январе в Германии партия "Союз Сары Вагенкнехт: за здравый смысл и справедливость", а также движение экоактивистов "Последнее поколение". Кроме крупных и известных политических партий, за представительство в Европарламенте поборются также менее многочисленные партии и объединения, представляющие специфические группы интересов, в частности: Партия здравого смысла, партия "Человечный мир - за счастье и благоденствие для всех", а также Партия в поддержку исследований классической медицины в области омоложения.

По словам главы Федеральной избирательной комиссии Рут Бранд (Ruth Brand), документы для регистрации подали в общей сложности 59 партий и объединений. Тем из них, кто на данный момент не представлен в Европарламенте, бундестаге или одном из земельных правительств (ландтагов), нужно было собрать определенное число подписей в свою поддержку, а также предъявить устав партии и свою программу.

9 июня 2024 года граждане Германии смогут определить судьбу 96 мандатов депутатов Европарламента. Благодаря снижению возрастного ценза на выборах в Европарламент впервые смогут проголосовать 16- и 17-летние немцы.

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