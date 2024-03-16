Экоактивисты блокировали улицы в разных городах ФРГ

Экоактивисты провели по всей Германии акции в защиту климата, блокируя улицы. Однако движение "Последнее поколение" изменило стратегию, и больше его участники не приклеивают себя к асфальту.

Движение радикальных экоактивистов "Последнее поколение" в субботу, 16 марта, вновь провело в целом ряде городов Германии демонстрации с требованием более активно заниматься защитой климата. Сторонники движения заблокировали улицы, однако не стали приклеивать себя к асфальту, в отличие от предыдущих акций, передает агентство dpa.

По данным полиции, около 130 демонстрантов перекрыли путепровод Варшауэр-Брюкке в берлинском округе Фридрихсхайн-Кройцберг. В Мюнхене и Регенсбурге полицейские насчитали, соответственно, 120 и 150 участников акций.

На Рюгене полиция прекратила акцию защитников климата

В Заснице на острове Рюген 30 активистов препятствовали движению на подъездной дороге к паромной переправе недалеко от терминала сжиженного природного газа, который "Последнее поколение" считает "верхом безумия". Полиция сначала разрешила группе провести акцию, но через несколько часов прекратила ее, уведя большинство активистов с дороги. Некоторые же ушли добровольно.

Мирные демонстрации прошли также во Фрайбурге, Карлсруэ и в аэропорту Штутгарта. В Бремене около сотни климатических активистов заблокировали дорожную развязку в центре города. Кроме того, планировались акции в Кельне и Лейпциге.

Движение "Последнее поколение" требует ради защиты климата полностью отказаться от угля, нефти и газа. С начала 2022 года его участники регулярно перекрывали улицы, приклеивая себя к проезжей части. Однако недавно радикальные экоактивисты объявили об изменении стратегии борьбы и отказе от метода приклеивания.

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