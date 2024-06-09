В ФРГ на выборах в Европарламент лидируют консерваторы

По результатам экзитполов, консервативный блок ХДС/ХСС получил около 30 процентов голосов на выборы в Европарламент в Германии. На втором месте - правые популисты из "Альтернативы для Германии".

По данным экзитполов, на выборах в Европарламент в Германии одержал победу оппозиционный консервативный блок. Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) в ходе голосования в воскресенье, 9 июня, набрали 29,5 процента голосов, сообщает социологическая служба Infratest Dimap после закрытия избирательных участков вечером в воскресенье, 9 июня.

Второе место - у правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ), которая получила, согласно данным экзитполов, 16,5 процентов. Крупнейшая партия правящей в ФРГ коалиции - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - набрала 14,0 процентов. Ее партнер по коалиции "Союз-90"/"зеленые" получил 12,0 процента голосов, третья правящая партия - Свободная демократическая партия - 5,0 процента. За Союз Сары Вагенкнехт (ССВ) проголосовали 5,5 процента избирателей, за Левую партию - 2,8 процента.

По предварительным данным, явка на выборы составила 64,0 процента, что выше результата предыдущих выборов в 2019 году (61,4 процента).

АдГ улучшила результат, "зеленые" потеряли голоса

При этом блок ХДС/ХСС в сравнении с предыдущими выборами 2019 года прибавил 0,6 процентного пункта, "зеленые" потеряли 8,5 процентного пункта. АдГ улучшила свой результат на 5,5 процентного пункта.

В Германии к выборам были допущены 35 партий. По мнению наблюдателей, для канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) и коалиционного "светофорного" правительства, в состав которого входят Социал-демократическая партия Германии, Свободная демократическая партия и "Союз-90"/"зеленые", европейские выборы могут стать проверкой настроений немецких избирателей перед выборами ландтагов в ряде восточных земель ФРГ в текущем году, а также выборами в бундестаг, намеченными на 2025 год.

Европейские избиратели определяют 720 депутатов Европарламента

В последний день выборов в Европарламент - 9 июня - голосование прошло в 21 из 27 странах ЕС. В нескольких странах выборы уже прошли в предыдущие дни. В частности, 8 июня проголосовали избиратели в Словакии, Латвии и на Мальте, а также началось голосование в Италии.

Право участия в выборах 720 депутатов Европарламента имеют в общей сложности почти 360 млн избирателей, в том числе почти 65 млн немцев. Как ожидается, победителем выборов в Европарламент станет Европейская народная партия (ЕНП), к которой относится ныне оппозиционный немецкий консервативный блок ХДС/ХСС.