Жестче с беженцами, жестче с Россией. Что еще сказал Шольц?

ФРГ будет высылать беженцев в Афганистан и Сирию и дает право Украине бить немецким оружием по территории РФ, но не даст никому испортить ЧЕ по футболу - таковы основные тезисы правительственного заявления канцлера ФРГ.

Убийство полицейского в Мангейме, наводнение на юге Германии, продолжающаяся война РФ против Украины, стартующий чемпионат Европы по футболу - это были основные темы правительственного заявления о ситуации с безопасностью, с которым в четверг, 6 июня, выступил в бундестаге канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Между этими событиями - ничего общего, но все они заботят нас", - заметил канцлер. Основной темой тема выступления Шольца стало шокировавшее Германию убийство 29-летнего полицейского Уве Л. (Uwe L.) в Мангейме в прошлую пятницу, 31 мая. Во время исполнения служебных обязанностей сотрудника полиции ранил ножом 25-летний беженец из Афганистана. Полицейский скончался в больнице от полученных травм.

Шольц назвал это убийство проявлением радикального ислама и "террором, которому мы объявляем войну, независимо от того, совершают ли его крайне правые или крайне левые силы, и того, против кого такие преступления направлены - немцев, иностранцев, евреев или мусульман". Убийца приехал в Германию за убежищем 10 лет назад.

Кроме полицейского, в тот злополучный день преступник ранил еще несколько участников митинга антиисламского движения Pax Europa на рыночной площади в центре Мангейма. Как считает следствие, речь идет об исламском экстремисте, который совершил преступления из идеологических мотивов.

Шольц: Преступники должны быть высланы

"Меня возмущает то, что самые тяжкие преступления совершил кто-то, кто получил у нас защиту. Такие преступники должны быть высланы, даже если они приехали из Сирии или Афганистана", - сказал Шольц в своем правительственном заявлении перед депутатами бундестага. К злоупотребляющим защитой будет применяться политика "нулевой терпимости", пообещал Шольц. Германия в настоящий момент не возвращает беженцев, которым отказано в праве на убежище, в страны, которые считаются небезопасными. К таковым относятся Сирия и Афганистан.

После заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца депутаты критиковали политику правительства Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

"В подобных случаях интересы безопасности стоят выше, чем стремление преступника получить убежище", - констатировал канцлер и добавил, что правительство уже ужесточило правила высылки беженцев, которым отказано в убежище, и заверил, что кабинет министров ищет возможности, как обеспечить депортацию из Германии беженцев, совершивших здесь тяжкие преступления. Минюст ФРГ ведет по этому поводу неофициальные переговоры с представителями движения "Талибан" в Афганистане, добавил канцлер. Официально Германия не признает власть талибов.

Также канцлер ФРГ призвал к тому, чтобы ужесточить правила высылки по отношению к тем, кто оправдывает террористические акты и предложил расширить зоны, где будет запрещено носить холодное оружие. Сегодня такими зонами являются вокзалы.

Третье наводнение с начала года: ФРГ должна адаптироваться к изменениям климата

Касаясь темы наводнения на юге Германии, Шольц, во-первых, отметил, что это уже третья подобная катастрофа с начала года и описал, как ездил в зону ЧП, говорил с пострадавшими, которые заверили его, что "такого еще никогда не видели". Одновременно он увидел беспрецедентную, по его словам, помощь десятков тысяч сотрудников различных служб и простых волонтеров. Шольц выразил всем им сердечную благодарность, пообещав быструю оценку размера ущерба и своевременную помощь пострадавшим. Основную задачу правительства канцлер видит в том, чтобы принять меры по профилактической защите и адаптации к изменениям климата, которые позволят снизить ущерб от подобных наводнений и других природных катастроф.

Канцлер оправдывает разрешение Киеву бить немецким оружием по РФ

Наконец, последним пунктом заявления Шольца было наступление российских войск в Харьковской области Украины. Канцлер ФРГ выразил солидарность с теми украинцами, которые страдают от военных действий России, и объяснил разрешение Киеву наносить удары по российской территории немецким оружием правом Украины на самозащиту. "Это касается и таких атак, как в районе Харькова, которые Россия совершает с позиций, непосредственно прилегающих к российской границе", - добавил канцлер ФРГ.

Перепалка Шольца с АдГ: "Какой стыд получить похвалу от Путина"

Еще одно нападение с ножом было совершено в Мангейме на политика от партии АдГ Фото: Rene Priebe/dpa/picture alliance

Речь Шольца прерывалась как аплодисментами, так и явно недоброжелательными выкриками депутатов из фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". Председательница бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas) услышала в их криках оскорбления и пообещала разобраться. Шольц, впрочем, не стал дожидаться разбирательства, и еще во время своего выступления дал резкую отповедь критикам. "Как же стыдно, что вы получили похвалу от Путина. Вы ее честно заработали. И граждане смогут по достоинству это оценить", - заявил Олаф Шольц.

"Обеспечьте наконец высылку тех, кто совершает преступления"

После заявления канцлера в течение более полутора часов выступали лидеры и члены всех фракций бундестага, и помимо слов поддержки, звучало много критики в адрес канцлера Шольца и правительства ФРГ. В основном, замечания касались действий кабинета министров в ограничении нелегальной миграции. Наиболее эмоциональным было выступление министра внутренних дел Баден-Вюртемберга Томаса Штробля (Thomas Strobl).

Глава земельного МВД в деталях описал, как в течение шести часов врачи пытались сделать всё, чтобы спасти раненого полицейского в Мангейме. Штробль призвал все демократические силы проявлять нетерпимость по отношению к врагам демократии. "16 земельных министров внутренних дел годами просят правительство: обеспечьте, наконец, высылку тех, кто совершает преступления в нашей стране", - заключил министр.

Критика миграционной политики правительства и поддержки Украины

Депутаты "АдГ" использовали дебаты, прежде всего, для критики в адрес Шольца по двум направлениям - за провалившуюся, по их мнению, миграционную политику правительства, за поддержку Украины, которая "не сможет выиграть войну" и за "лунатические хождения на грани ядерной катастрофы". Для сопредседательницы АдГ Алис Вайдель (Alice Weidel) меры ужесточения миграционного законодательства, предложенные коалиционным правительством, кажутся недостаточными, она потребовала полностью закрыть границы ФРГ, чтобы остановить незаконную миграцию.

Лидер находящейся в оппозиции партии ХДС Фридрих Мерц (Friedrich Merz) призвал Шольца отложить и пересмотреть новый закон о получении гражданства, вступающий в силу 27 июня, так как он, по его словам, "открывает ворота" врагам демократии в ФРГ и таким людям, как убийца полицейского. Также Мерц резко раскритиковал способ Шольца коммуницировать решения Берлина об оказании той или иной помощи Киеву. "Это не выражение осмотрительности, а вашей медлительности", - добавил Мерц. Шольцу Мерц предрек, что тот передаст Киеву, в конечном итоге, дальнобойные ракеты TAURUS, но и это, по его словам, произойдет "тоже слишком поздно для тысяч убитых украинцев".