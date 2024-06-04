Прокуратура ФРГ займется расследованием нападения в Мангейме

В ведомстве предполагают, что преступление было совершено на религиозной почве.

Федеральная прокуратура Германии в Карлсруэ взяла под свой контроль расследование нападения афганского беженца на участников митинга антиисламского движения Pax Europa (BPE) на рыночной площади в центре Мангейма, в результате которого скончался 29-летний полицейский.

Информацию об этом подтвердил в понедельник, 3 июня, министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann), заявив об "исламистском мотиве" в действиях преступника.

"Акт насилия в Мангейме потряс всех нас. Опасность, исходящая от религиозного фанатизма и радикального исламизма, остается такой же большой, как и прежде. Ислам - часть Германии, а исламизм - нет. Это случай смертоносного фанатизма", - написал он в соцсети X.

В Карлсруэ также предполагают, что преступление было совершено на религиозной почве, передает агентство dpa со ссылкой на представительницу Федеральной прокуратуры.То, что расследование дела взяло на себя это ведомство, объясняется его особой важностью.

Траур по погибшему полицейскому

3 июня в Мангейме состоялась поминальная служба в память о погибшем полицейском. В ней приняли участие 8000 человек. К проведению службы призвали представители религиозных общин города, включая католическую и протестантскую церкви, а также еврейскую и мусульманскую общины. Имам последней Мустафа Айдинли призвал жителей Мангейма держаться вместе. "Бог хочет, чтобы мы жили в мире", - заявил он.

На ратуше Мангейма, на полицейских катерах, перед участками полиции и на здании земельного министерства внутренних дел приспустили флаги. Чтобы поддержать коллег, сотрудники федеральной полиции (Bundespolizei) разместили траурную символику на своих машинах по всей Германии.

Реакция немецких политиков

Лидер либеральной Свободной демократической партии (СвДП), министр финансов Кристиан Линднер (Christian Lindner) в социальной сети Х заявил, что "разгневан происходящим в нашей стране" и призвал "дать отпор исламистскому терроризму", пообещав увеличить финансирование немецких органов правопорядка.

Председатель крупнейшей оппозиционной партии ФРГ - Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) призвал к жестким последствиям для преступника и тех, кто ему симпатизирует, однако одновременно с этим потребовал "избегать всякого раскола нашего общества во всем его многообразии".

К более решительным мерам призвали сопредседатели правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель (Alice Weidel) и Тино Хрупалла (Tino Chrupalla). Они считают, что причиной возросшего риска для жизни немецких полицейских стала "ошибочная миграционная политика и политика по обеспечению безопасности". Политики потребовали немедленно прекратить прием беженцев из Афганистана и возобновить депортации в эту страну, приостановленные после прихода к власти в Кабуле талибов в 2021 году.