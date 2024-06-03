Наводнение на юге Германии: пик не пройден

По оценкам экспертов, пик наводнения может прийтись на середину недели. Между тем число жертв растет, а экономический ущерб от разгула стихии пока подсчитать невозможно.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) полагает, что продолжающееся на юге Германии наводнение будет держать в напряжении спасательные службы и органы власти как минимум до середины недели. "Возможно, вода немного отступит, но о нормализации ситуации говорить нельзя", - заявил он в понедельник, 3 июня, в эфире радиостанции Deutschlandfunk. По его словам, даже если бы дождь прекратился, уровень воды в более крупных реках все равно продолжит подъем из-за несущих огромные массы воды притоков. "Большинство специалистов говорят, что все это продлится до среды или четверга", - подчеркнул глава баварского правительства.

Прогнозы синоптиков не обнадеживают

Немецкая метеорологическая служба (DWD) предупреждает о сильных грозах с ливнями в центральной и восточной частях Альп. По данным DWD, за шесть часов выпадет от 40 до 60 литров осадков на квадратный метр. Дожди будут сопровождаться штормовыми порывами ветра со скоростью до 60 километров в час и мелкозернистым градом. Под очередной удар стихии попадут в основном коммуны в Верхней Баварии, такие как Берхтесгаденер Ланд, Гармиш-Партенкирхен, а также город Розенхайм.

В Баварии продолжает царить непогода. Затопленные улицы городка Фишах Фото: Simon Adomat/Imago

Число погибших от наводнения возросло до четырех

Число погибших в результате наводнения на юге Германии достигло как минимум четырех человек. 3 июня в подвале дома в Шорндорфе, в федеральной земле Баден-Вюртемберг, были обнаружены тела мужчины и женщины. Ранее стало известно о двух погибших в Баварии. В частности, в районе Пфаффенхофен-ан-дер-Ильм погиб представитель добровольной пожарной команды, лодка которого перевернулась во время спасательной операции.

В то же время, как рассказали корреспонденту DW спасатели в районе баварского Аугсбурга, им удалось извлечь уроки из разрушительного наводнения в Арской долине, произошедшего на западе Германии в июле 2021 года. "Приложение для оповещения о стихийных бедствиях Nina, как и сирены службы спасения в этот раз сработали очень хорошо. И на этот раз мы были более подготовлены. Мы обновили свое оборудование, в частности обзавелись специальным автомобилем, способным передвигаться даже при глубокой воде. С его помощью удалось эвакуировать большое число людей", - сообщил Филипп Нигль (Philipp Niegl), командир добровольной пожарной команды в местечке Дидорф, расположенном в нескольких километрах к западу от Аугсбурга.

Шольц пообещал поддержку пострадавшим от стихии

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) побывал в зоне наводнения в Верхней Баварии. Вместе с главой МВД страны Нэнси Фезер (Nancy Faeser) и премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером он ознакомился с ситуацией в городе Райхертсхофен, к югу от Ингольштадта. "Мы сделаем все возможное, включая использование возможностей, предоставляемых федеральным правительством, чтобы помощь была оказана быстрее", - заявил политик. По его словам, на месте уже работают многие аварийные службы, поддержку которым, в том числе, оказывают вооруженные силы Германии.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в в Райхертсхофене Фото: Oliver Pieper/DW

Шольц призвал немцев проявить солидарность с пострадавшими от наводнения, а также отметил, что из-за изменения климата подобные наводнения происходят все чаще. Только в этом году ему пришлось уже четыре раза побывать в зонах, пострадавших от стихийных бедствий, напомнил глава немецкого правительства.

Наводнение как угроза для экономики

Наводнение в Баварии и Баден-Вюртемберге создает проблемы и для экономики. Немецкая ассоциация фермеров, например, ожидает негативного воздействия разгула стихии на сельское хозяйство. "Мы с большой тревогой смотрим за происходящим в Баварии и Баден-Вюртемберге", - заявил генеральный секретарь ассоциации Бернхард Крюскен (Bernhard Krüsken) агентству Reuters. "Мы предполагаем, что сельское хозяйство также столкнется с масштабным ущербом, нанесенным наводнением земле и сооружениям", - продолжил он, пояснив, что давать конкретные оценки пока еще слишком рано.

В то же время энергетическая компания Uniper ведет сейчас работы по защите от наводнения своей электростанции Irsching под Ингольштадтом. Станция, работающая на природном газе, расположена восточнее плотины на реке Пар, притоке Дуная, которая оказалась под угрозой прорыва. В Uniper заявили, что находятся в тесном контакте с местным оперативным штабом и готовы, в случае крайней необходимости, отключить электростанцию и перевести ее в безопасное состояние.

Сильные дожди сказались и на судоходстве по реке Рейн - важнейшей водной артерии Германии, по которой осуществляются перевозки зерна, угля, бензина и топочного мазута. В связи с превышением критического уровня воды "судоходство на верхнем Рейне приостановлено", сообщил агентству Reuters представитель Управления водных путей и судоходства (WSA).