Ливневые дожди привели к наводнению на юго-западе Германии

Аварийные службы федеральной земли Саар за сутки провели более 1000 спасательных операций. Данных о погибших нет.

Сильные дожди привели к затоплениям в федеральной земле Саар на юго-западе Германии. За сутки там выпало 100 литров осадков на квадратный метр, сообщает в субботу, 18 мая, издание Die Welt.

Министерство внутренних дел Саара заявило об "обширном уровне паводка". Особенно пострадали районы Нойнкирхен, Саарпфальц и столица земли Саарбрюккен. Старый город Отвайлера полностью погрузился под воду, там прорвало дамбы. В качестве меры предосторожности ночью в Оттвайлере отключили электричество. Из опасных районов людей эвакуировали с помощью амфибийных транспортных средств и лодок, временными пунктами размещения пострадавших от паводков стали местные школы. Данных о погибших нет.

Местные власти анонсируют серьезный ущерб

По данным полиции Саара, к раннему утру субботы зарегистрировано около 1000 спасательных операций, в дополнение к тем, которые проводили пожарные бригады и представители Немецкого Красного Креста. На данный момент в большинстве районов ситуация расценивается как относительно стабильная. Так, в Саарбрюккене уровень воды не поднимался с часа ночи, а Немецкая метеорологическая служба (DWD) отменила недавние предупреждения о штормовом ливне в регионе.

Паводковые воды стекают в подъезд дома на Фишбахштрассе в Саарбрюккене Фото: Harald Tittel/dpa/picture alliance

Аварийные службы готовятся к работам по очистке затопленных территорий. Местные власти анонсируют серьезный ущерб для городской инфраструктуры и частных домовладений. Для оценки последствий сильного наводнения 18 мая регион посетит канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Обширные наводнения также фиксируют в земле Рейнланд-Пфальц. От обильных осадков здесь пострадали район Трир-Саарбург, а также города Цвайбрюккен и Людвигсхафен. Как в Сааре, так и в Рейнланд-Пфальце это привело к массовым перебоям с электроснабжением, а также отмене поездов. Представители железнодорожного концерна Deutsche Bahn настоятельно рекомендует избегать ненужных поездок в Саар из-за неблагоприятных погодных условий.