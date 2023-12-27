Сотни человек эвакуированы в Германии из-за наводнений

Несколько дней проливных дождей привели к масштабным наводнениям в ФРГ. В ряде регтонов из затопленных районов эвакуированы сотни человек. В ближайшие дни угроза наводнений сохранится.

Несколько дней проливных дождей в рождественские дни привели к масштабным наводнениям в нескольких регионах Германии. Кое-где даже потребовалось провести массовую эвакуацию людей. Так, из деревни Виндехаузен в земле Тюрингия были эвакуированы около 400 из почти 500 местных жителей из-за разлившейся реки Зорге, передает агентство dpa во вторник, 27 декабря. Въезд в деревню был закрыт, чтобы любопытные туристы не мешали работе экстренных служб.

Подобные примеры есть и в других регионах. Так, в Саксонии-Анхальт, где переполнилось водохранилище на реке Хельма, были эвакуированы около 180 жителей близлежащей деревни Тюрунген. А в городе Ринтельн в земле Нижняя Саксония были вынуждены покинуть свои дома более 100 жителей домов по улице, прилегающей к разлившейся реке Везер. Пожарные преградили путь воде дамбами из мешков с песком и откачивают воду из затопленных подвалов.

В Нижней Саксонии, кроме того, вода начала переливаться через плотину на реке Окер близ города Брауншвейг. Вместо 16 кубометров через нее теперь поступает 30 кубометров в секунду, что также грозит наводнением - поэтому в районе Брауншвейга перекрыто несколько дорог. Подж угрозой прорыва оказались также несколько плотин в земле Северный Рейн - Вестфалия.

В ближайшие дни угроза наводнений сохранится

Управление водных ресурсов, прибрежной зоны и охраны природы Нижней Саксонии (NLWKN) ожидает, что напряженная ситуация с наводнениями сохранится во многих районах этой федеральной земли и в ближайшие дни. Сходный прогноз относительного своего региона дало и министерство окружающей среды земли Северный Рейн - Вестфалия.

Вместе с тем, в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Гессен уровень воды в местных водоемах уже стал понижаться, сообщают местные власти. Кроме того, метеорологическая служба Германии не ожидает сильных дождей в ближайшие несколько дней. По ее данным, пик наводнений на верхнем Рейне уже был пройден 27 декабря.

В октябре от наводнения пострадало балтийское побережье ФРГ

В октябре уходящего года масштабное наводнение произошло на балтийском побережье Германии, от города Фленсбург на севере до острова Рюген на востоке. Причиной стал сильнейший шторм. Тогда было эвакуировано не менее 2000 человек, а экономический ущерб от удара стихии оценивался в сотни миллионов евро - в частности, центр Фленсбурга оказался полностью затоплен. Сообщалось об одной женщине, погибшей на острове Фемарн.

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