Жители юга Германии готовятся к масштабным наводнениям

Власти Баварии не исключают вероятность самого сильного наводнения за прошедшее столетие. Жителей отдельных населенных пунктов призвали эвакуироваться.

На фоне продолжительных ливней над югом Германии нависла угроза наводнений. По данным метеорологических ведомств Баварии и Баден-Вюртемберга, обнародованным в субботу, 1 июня, в отдельных районах этих федеральных земель за последние 24 часа выпало 130-135 литров осадков на квадратный метр.

В первую очередь, обильные дожди затронули регион вблизи озера Бодензее. У многих местных жителей оказались затоплены подвалы.

В округе Нижний Алльгой в Баварии власти 1 июня превентивно рекомендовали жителям сделать запасы кипяченой питьевой воды, учитывая риск загрязнения. "Во всем округе Нижний Алльгой продолжаются дожди. Улучшения ситуации не ожидается. Удерживающие сооружения заполнены до предела и частично переполнены", - говорится на сайте ведомства главы округа .

На фоне сложившейся ситуации власти призвали около 150 человек из трех населенных пунктов превентивно покинуть свои жилища.

В баварском округе Гюнцбург из-за затяжных дождей 31 мая было объявлено чрезвычайное положение. К вечеру этого дня гостей площадок для кэмпинга на берегах рек Гюнц, Каммель и Миндель призвали покинуть их. Власти округа запаслись 15 000 мешками с песком и призвали жителей не приближаться к водоемам и стараться избегать подвалов.

Сильное наводнение ожидается также на Дунае в земле Баден-Вюртемберг. В городе Ной-Ульм уровень воды, как ожидается, достигнет пика к вечеру 1 июня.

По данным баварского ведомства по охране окружающей среды, в течение выходных уровень воды в местных реках может подняться до максимальных значений, не исключена вероятность "наводнения столетия".

Угроза наводнений в Швейцарии

Предупреждение об опасности наводнений выдали и власти Швейцарии, призвав граждан держаться вдали от водоемов.

Утром 1 июня на востоке Швейцарии некоторые дороги и тропы в кантонах Цюрих, Санкт-Галлен и Тургау оказались заблокированы из-за оползней или наводнений, сообщает газета Die Zeit со ссылкой на объединение Touring Club Switzerland (TCS). Пожарные и спасатели работают над расчисткой дорог.