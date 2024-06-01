Жители юга Германии готовятся к масштабным наводнениям

Жители юга Германии готовятся к масштабным наводнениям1 июня 2024 г.
На фоне продолжительных ливней над югом Германии нависла угроза наводнений. По данным метеорологических ведомств Баварии и Баден-Вюртемберга, обнародованным в субботу, 1 июня, в отдельных районах этих федеральных земель за последние 24 часа выпало 130-135 литров осадков на квадратный метр.
В первую очередь, обильные дожди затронули регион вблизи озера Бодензее. У многих местных жителей оказались затоплены подвалы.
В округе Нижний Алльгой в Баварии власти 1 июня превентивно рекомендовали жителям сделать запасы кипяченой питьевой воды, учитывая риск загрязнения. "Во всем округе Нижний Алльгой продолжаются дожди. Улучшения ситуации не ожидается. Удерживающие сооружения заполнены до предела и частично переполнены", - говорится на сайте ведомства главы округа.
На фоне сложившейся ситуации власти призвали около 150 человек из трех населенных пунктов превентивно покинуть свои жилища.
В баварском округе Гюнцбург из-за затяжных дождей 31 мая было объявлено чрезвычайное положение. К вечеру этого дня гостей площадок для кэмпинга на берегах рек Гюнц, Каммель и Миндель призвали покинуть их. Власти округа запаслись 15 000 мешками с песком и призвали жителей не приближаться к водоемам и стараться избегать подвалов.
Сильное наводнение ожидается также на Дунае в земле Баден-Вюртемберг. В городе Ной-Ульм уровень воды, как ожидается, достигнет пика к вечеру 1 июня.
По данным баварского ведомства по охране окружающей среды, в течение выходных уровень воды в местных реках может подняться до максимальных значений, не исключена вероятность "наводнения столетия".
Угроза наводнений в Швейцарии
Предупреждение об опасности наводнений выдали и власти Швейцарии, призвав граждан держаться вдали от водоемов.
Утром 1 июня на востоке Швейцарии некоторые дороги и тропы в кантонах Цюрих, Санкт-Галлен и Тургау оказались заблокированы из-за оползней или наводнений, сообщает газета Die Zeit со ссылкой на объединение Touring Club Switzerland (TCS). Пожарные и спасатели работают над расчисткой дорог.