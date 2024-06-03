Так выглядят улицы Бабенхаузена в Баварии. Кое-где для эвакуации людей используют не только резиновые лодки, но и вертолеты. В пострадавшие регионы прибывают отряды спасателей из других федеральных земель. В частности, руководство земли Северный Рейн - Вестфалия направило 5 групп спасателей, в каждой из которых 48 человек, 10 автомобилей, 8 трейлеров и шесть лодок.