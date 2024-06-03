Наводнение века на юге Германии
В Баварии и Баден-Вюртемберге - масштабное наводнение. К сожалению, есть человеческие жертвы. Автомобильное и железнодорожное движение с югом ФРГ частично парализовано. Как выглядит зона бедствия - в фотогалерее DW.
Вода продолжает прибывать
Так выглядят затопленные улицы Гейдельберга. На фоне ливневых дождей в Баварии и Баден-Вюртемберге продолжается масштабное наводнение. В десятках населенных пунктов на юге Германии из-за повышения уровня воды в реках объявлен режим ЧС, работают спасатели, проводится масштабная эвакуация населения.
Не обошлось без человеческих жертв
Этот снимок сделан в баварском Бургау. В регионе Верхняя Бавария, который сильно пострадал от наводнения, в подвале дома в Шробенхаузене спасатели обнаружили тело 43-летней женщины, которая считалась пропавшей. Ранее в баварском районе Пфаффенхофен-ан-дер-Ильм погиб представитель добровольной пожарной команды, лодка которого перевернулась во время спасательной операции.
Чрезвычайное положение в Регенсбурге
Спасатели устанавливают заградительные щиты на набережной Регенсбурга. В этом городе объявлено чрезвычайное положение. По данным Баварской службы информации о наводнениях (HND), уровень воды в Дунае в районе города достиг отметки в 5,9 м и продолжает расти. Грунтовые воды также поднимаются, поэтому городские власти рекомендуют очистить подвалы вблизи реки и убрать автомобили с подземных парковок.
Временно закрыт автобан, соединяющий Берлин и Мюнхен
Въезд на автобан в Бад Верисхофене залит водой. Обе стороны автомагистрали A9, соединяющей Берлин и Мюнхен, закрыты между Ингольштадтом и Лангенбруком. По данным администрации района Пфаффенхофен-ан-дер-Ильм, дорожное полотно размыто в нескольких местах. На дороге также лежит мусор, который необходимо убрать. Пока остатется закрытой и трасса B16 в районе Манхинга к югу от Ингольштадта.
Оползень заблокировал железную дорогу
В городе Швебиш-Гмюнд сошел оползень протяженностью 30 м, который заблокировал железнодорожную колею и шоссейную дорогу. В результате с рельсов сошли два вагона скоростного поезда ICE. 185 пассажиров поезда не пострадали. Железнодорожное движение между Штутгартом и Мюнхеном было временно остановлено. Deutsche Bahn призывает пассажиров отказаться от поездок в районы, пострадавшие от наводнения.
Тысячи мешков с песком для пострадавших районов
В Ульме готовят мешки с песком для пострадавших от стихии районов. Служба технической помощи THW (Technisches Hilfswerk), выполняющая в ФРГ функции министерства по чрезвычайным ситуациям, подготовила тысячи мешков с песком для уже затопленных и подверженных угрозе затопления районов Баварии и Баден-Вюртемберга.
На помощь приходят спасатели из других федеральных земель Германии
Так выглядят улицы Бабенхаузена в Баварии. Кое-где для эвакуации людей используют не только резиновые лодки, но и вертолеты. В пострадавшие регионы прибывают отряды спасателей из других федеральных земель. В частности, руководство земли Северный Рейн - Вестфалия направило 5 групп спасателей, в каждой из которых 48 человек, 10 автомобилей, 8 трейлеров и шесть лодок.
Шольц посетил пострадавшие регионы
Канцлер ФРГ Олаф Шольц побывал в зоне наводнения в Верхней Баварии. Вместе с главой МВД страны Нэнси Фезер и премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером он ознакомился с ситуацией на местах и посетил Райхертсхофен. "Мы сделаем все возможное, включая использование возможностей, предоставляемых федеральным правительством, чтобы помощь была оказана быстрее", - заявил глава федерального правительства.
Эвакуация продолжается
Спасатели помогают жителям Ной Ульма. В пострадавших районах, а также в населенных пунктах, которым грозит затопление, проводится добровольная эвакуация населения, которая уже затронула тысячи человек. Тех, кто не хочет покидать свои дома, спасатели просят перебраться на верхние этажи, а также подготовить достаточный запас продуктов и питьевой воды.
Ущерб еще предстоит подсчитать
Так выглядят улицы Рудесберга в Баден-Вюртемберге. Проливные дожди и наводнения нанесли серьезный ущерб инфрастуктуре пострадавших регионов. Определение конкретных сумм станет возможным только после того, как вода уйдет. На сегодняшний день рекордным считается ущерб от разрушительного наводнения в Арской долине, на западе Германии, в июле 2021 года. Тогда власти ФРГ оценили его в 29,2 млрд евро.
Разгул стихии продолжается
Вышедшая из берегов река Некар. Немецкая метеорологическая служба предупреждает о сильных продолжительных дождях различной интенсивности на юге Германии. Возможно выпадение более 100 литров/м² осадков. Власти сообщают о возможном подтоплении подъездов и подвалов, высоком уровне грунтовых вод, аквапланировании на дорогах, а также об оползнях. Разгул стихии на юге Германии продолжается.