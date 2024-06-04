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Шольц: Применение оружия ФРГ против РФ не грозит эскалацией

Ася Миллер
4 июня 2024 г.

По словам канцлера Германии, право Украины бить западным оружием по целям в России лишь позволит Киеву защитить свои крупные города.

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Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф ШольцФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) не считает, что открывшаяся для Украины возможность наносить удары по военным целям на территории РФ поставляемым из ФРГ оружием приведет к эскалации. "Как сказал президент США - речь идет только о возможности защитить крупный город, например, Харьков", - заявил он в понедельник, 3 июня, в эфире радиостанции Antenne Bayern.

Канцлер отметил, что решение предоставить Киеву право использовать немецкое оружие было тщательно продумано в сотрудничестве с "друзьями и союзниками" Германии. При этом Шольц поспешил заверить граждан ФРГ, что никогда не позволил бы давления в свой адрес с целью убедить его принять "неправильные и несвоевременные решения".

В пятницу, 31 мая, правительство ФРГ разрешило Украине использовать поставляемое ей Германией оружие для нанесения ударов по целям на территории России. Его официальный представитель Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) в своем заявлении объяснил изменение позиции Берлина в данном вопросе участившимися атаками армии РФ в Харьковской области, которые "готовились, координировались и осуществлялись" с позиций, непосредственно прилегающих к российской границе. "Украина имеет право в соответствии с международным правом защищаться от этих нападений", - отметил Хебештрайт.

Такое же право предоставили Киеву США и целый ряд других западных стран. Российский МИД 3 июня пригрозил, что решения, касающиеся использования Украиной предоставленного ей американского оружия, могут иметь "фатальные последствия". 

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