Шольц: Применение оружия ФРГ против РФ не грозит эскалацией

По словам канцлера Германии, право Украины бить западным оружием по целям в России лишь позволит Киеву защитить свои крупные города.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) не считает, что открывшаяся для Украины возможность наносить удары по военным целям на территории РФ поставляемым из ФРГ оружием приведет к эскалации. "Как сказал президент США - речь идет только о возможности защитить крупный город, например, Харьков", - заявил он в понедельник, 3 июня, в эфире радиостанции Antenne Bayern.

Канцлер отметил, что решение предоставить Киеву право использовать немецкое оружие было тщательно продумано в сотрудничестве с "друзьями и союзниками" Германии. При этом Шольц поспешил заверить граждан ФРГ, что никогда не позволил бы давления в свой адрес с целью убедить его принять "неправильные и несвоевременные решения".

В пятницу, 31 мая, правительство ФРГ разрешило Украине использовать поставляемое ей Германией оружие для нанесения ударов по целям на территории России. Его официальный представитель Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) в своем заявлении объяснил изменение позиции Берлина в данном вопросе участившимися атаками армии РФ в Харьковской области, которые "готовились, координировались и осуществлялись" с позиций, непосредственно прилегающих к российской границе. "Украина имеет право в соответствии с международным правом защищаться от этих нападений", - отметил Хебештрайт.

Такое же право предоставили Киеву США и целый ряд других западных стран. Российский МИД 3 июня пригрозил, что решения, касающиеся использования Украиной предоставленного ей американского оружия, могут иметь "фатальные последствия".