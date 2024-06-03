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Новый удар РФ по Харьковской области: есть погибший

Роман Сулима
3 июня 2024 г.

В ночь на 3 июня Россия нанесла не менее пяти ракетных ударов по базе отдыха в Чугуевском районе.

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Город Изюм Харьковской области
Город Изюм Харьковской области постоянно подвергается обстрелам войсками РФ (фото из архива)Фото: Hanna Sokolova/DW

Вооруженные силы РФ в ночь на понедельник, 3 июня, в очередной раз атаковали Харьковскую область. "Оккупанты после полуночи нанесли массированные ракетные удары по Слобожанской общине (Чугуевского района области - Ред.) - по меньшей мере пять. В результате произошли попадания на территорию комплекса отдыха, погиб один гражданский мужчина", - написал в Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. Ранения получили еще двое гражданских людей - мужчина и женщина, уточнил он.

Позже Синегубов перечислил военные инциденты предыдущего дня в Харьковской области. По данным ОВА, за прошедшие сутки еще пять гражданских лиц были ранены в результате нескольких обстрелов и запусков боевых дронов российской стороной. Синегубов упомянул также о восьми боевых столкновениях на Харьковском и Купянском направлениях. "Все атаки российских захватчиков отбиты", - уточнил он.

В результате удара РФ по гипермаркету 25 мая - 18 погибших

Харьков, находящийся всего в 100 километрах от Белгорода, подвергается российским атакам почти ежедневно. Так, 25 мая под массивный удар попал строительный гипермаркет "Эпицентр", в котором, согласно данным властей, в выходной день находились более 200 человек.

"Найдены останки 18 погибшего в гипермаркете "Эпицентр", - сообщил 28 мая мэр Игорь Терехов. Олег Синегубов ранее заявил, что на харьковский строительный гипермаркет были сброшены две управляемые авиабомбы, и возникший в результате пожар распространился на площади в 15 тыс. кв. метров. Были идентифицированы тела 11 жертв удара, в том числе 12-летняя девочка и ее мама.

"Судя по всему, удар наносился именно по торговому центру, где находилось много людей - это чистый терроризм", - написал 25 мая Игорь Терехов в Telegram-канале. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел Харькова "очередным проявлением российского безумия".

 

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