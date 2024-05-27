Будни Харькова: бесконечные тревоги и школа под землей

Как минимум 16 человек погибли в результате удара РФ по строительному гипермаркету в Харькове. Корреспондент DW прошлась по улицам города и спустилась в подземную школу.

В Харькове продолжаются поиски и идентификация тел погибших в результате попадания двух управляемых авиабомб, сброшенных РФ на строительный гипермаркет в минувшую субботу, 25 мая. Уже известно о 16 погибших, 44 раненых и семи пропавших без вести.

Корреспондент DW работала в Харькове неделю назад. Одна из воздушных тревог длилась более 16 часов. Ночью город атаковали ракеты и ударные дроны. Но утром 9-летний Саша проснулся без будильника. Причесался, позавтракал и пошел в школу - первый раз за более чем два года, с тех пор как началось полномасштабное российское вторжение.

Школа в шести мерах под землей

"Настоящий звонок! - восклицает учительница Наталья Швец, обращаясь к третьеклассникам, когда они усаживаются за парты. - Я вас всех приветствую в подземной школе".

В классе 11 детей, еще девять подключились онлайн из-за границы. Наталья радуется этой встрече не меньше детей. В последний раз она видела их воочию 23 февраля 2022 года. "А уже утром мы слышали взрывы, - вспоминает учительница. - Кто-то пытался бежать от войны. А кто-то еще думал, что мы будем работать - друг у друга спрашивали, что делать с уроками".

Учительница начальных классов Наталья Швец. Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

Занятия возобновились только онлайн. За время полномасштабного вторжения российские обстрелы повредили более половины всех городских учебных заведений. Харьков пытается адаптироваться к этим условиям - в прошлом году на пяти станциях метро открыли классы, вмещающие более двух тысяч учеников.

А 13 мая заработала подземная школа, расположенная на глубине шести метров. Заведение может вместить около 900 детей - они посещают занятия в две смены. Городские власти планируют открыть такие школы еще в нескольких районах Харькова.

Ученики подземной школы в Харькове - дети войны

"Моя мать была ребенком войны. Я никогда не думала, что и моя дочь, и эти дети тоже будут детьми войны. Детьми, которые слышат эти взрывы", - говорит учительница Наталья Швец. Ее дочь окончила школу уже во время полномасштабной войны. Привычного выпускного, с платьем и вальсом, у нее не было.

В подземной школе занятия начинаются с государственного гимна. Следом раздается воздушная тревога. Кое-где по городу продолжаются плановые отключения света. Но учащиеся подземной школы остаются за партами - здесь созданы все условия.

Ученик подземной школы Саша. Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

До сегодняшнего дня третьеклассник Саша учился онлайн. "Это было очень неудобно. - вспоминает мальчик. - Болели глаза, выключали свет". Когда занятия прерывали взрывы, Саша бежал в коридор. "Но я уже привык", - подразумевая постоянные обстрелы, говорит парень.

Саша скучал по занятиям в классе, но понимал, что посещать обычную школу опасно - ведь может прилететь ракета. "Когда попадают в дома - это уже не очень важно, - серьезно размышляет парень. - Но когда гибнут люди - это очень грустно".

Ехать без папы за границу - не вариант

В начале мая армия РФ пошла в наступление на севере Харьковской области. Россияне усилили обстрелы Харькова и, вероятно, намерены подойти к городу. Харьковчане знают, что это значит - их дома могут снова оказаться под огнем ствольной артиллерии, как в начале полномасштабного вторжения. Хотя в городе нет паники, многие горожане подумывают об отъезде.

Семья Саши, возможно, тоже уедет из Харькова. "Но я не хочу выезжать за границу, - говорит Саша и с грустью добавляет. - Без папы". Мальчик хочет остаться дома, несмотря на обстрелы: "Я уже уезжал в другой город, и мне не понравилось. Я скучал по дому".

Ученики подземной школы. Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

Папа мальчика Сергей Антонов выглядит не менее взволнованным. Когда раздается звонок на урок, он остается в дверях класса. "Это действительно праздник для наших детей", - улыбается Сергей, фотографируя своего сына за партой.

Егора, еще одного ученика этого класса, привела в школу мама. И папа, и старший брат мальчика - на фронте. "Мне было очень грустно", - Егор вспоминает день, когда узнал, что его родные должны идти воевать. "Я хочу, чтобы кончилась война", - добавляет он. Уже через несколько секунд он бежит к другим детям - на перемену. Среди других он может отвлечься от грустных мыслей.

Харьков - самый сильный город

После обеда, когда в подземной школе закончатся занятия, россияне ударят по городу очередной ракетой. Она попадет в жилые дома - трое погибших и более 30 раненых. "Это без конца, - говорит об атаках россиян учительница Наталья Швец. - Мы в постоянном стрессе. Но мы стараемся держаться. Это наш выбор - оставаться в Харькове. Это наш дом".

Жители Харькова в центре города. Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

В центре Харькова поднимается высокий столб черного дыма. Горожане оглядываются на него, но продолжают гулять по улицам. Здесь пахнет цветущими акациями и сезонными цветами, аккуратно высаженными на клумбах. Окна и крыши разрушенных зданий забиты фанерой. "Когда Харьков обстреливают, он восстанавливается. Это, наверное, самый сильный город", - говорил 9-летний Саша, отвечая на вопрос, почему он не хочет отсюда уезжать.

"Нас в Украине было 48 миллионов. А уехали три или пять миллионов", - с грустью констатировал мальчик. Сотни гражданских погибли в результате непрерывных атак на Харьков. "Их убила Россия", - написано на памятнике, посвященном детям, погибшим во время этой войны. Вокруг - куча мягких игрушек и свежие цветы.

Через несколько дней россияне ударят по Харькову десятью ракетами подряд. Погибнут еще семь человек - работники типографии. Когда прилетели российские ракеты, люди печатали детские книги.