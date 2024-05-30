Новый ракетный удар РФ по Харькову и области: есть раненые

В ночь на 30 мая ВС России выпустили по Харькову и области в общей сложности восемь зенитных управляемых ракет, сообщили местные власти. Есть пострадавшие, но все пожары ликвидированы, уточнили они.

Вооруженные силы РФ в ночь на четверг, 30 мая, в очередной раз атаковали Харьков и Харьковскую область, следует из сообщения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). "Сегодня ночью враг нанес массированные ракетные удары по городу Харьков и поселку Малая Даниловка Харьковского района. Произошли частичные разрушения нежилых зданий, других объектов гражданской инфраструктуры и пожары по разным адресам", - говорится в публикации.

Служба уточняет, что повреждены объекты гражданской инфраструктуры, однако все пожары ликвидированы. По предварительным данным, в результате удара по Харькову пострадало 7 человек. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, ВС РФ нанесли удар по критической инфраструктуре одного из районов города. "На месте прилета пожар, перебит газопровод, пострадали и окружающие дома - видим много выбитых окон", - написал мэр в Telegram.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в поселке Малая Даниловка "есть попадание в здание фермы". Он уточнил, что информации о пострадавших не поступало. В свою очередь глава Малоданиловской общины Александр Гололобов отметил, что в результате ракетного удара уничтожено историческое здание - манеж Харьковского зооветеринарного института. Кроме того, частично разрушено здание общежития института.

Российской ночной атаке подверглись 10 областей Украины

Согласно сводке Воздушных сил ВСУ, удар по Харьковскому региону был нанесен "по военным объектам и критической инфраструктуре с применением восьми зенитных управляемых ракет С-300/С-400". Об этом написал в Telegram командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Кроме того, ночной атаке подверглись другие области Украины - из двух российских регионов и Крыма было выпущено 11 крылатых ракет Х-101 и 32 ударных БПЛА "Шахед", сообщил генерал-лейтенант ВСУ. Олещук подчеркнул, что украинским ПВО удалось отразить 7 ракет Х-101 и все 32 "Shahed-131/136" в Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Киевской и Винницкой областях.

В результате удара РФ по "Эпицентру" 18 погибших

Харьков, находящийся всего в 100 километрах от Белгорода, продвергается российским атакам почти ежедневно. Так, 25 мая под удар попал строительный гипермаркет "Эпицентр", в котором, согласно данным властей, в выходной день находились более 200 человек.

"Найдены останки 18 погибшего в гипермаркете "Эпицентр", - сообщил 28 мая мэр Игорь Терехов. Олег Синегубов ранее заявил, что на харьковский строительный гипермаркет были сброшены две управляемые авиабомбы, и возникший в результате пожар распространился на площади в 15 тыс. кв. метров. Были идентифицированы тела 11 жертв удара, в том числе 12-летняя девочка и ее мама.

"Судя по всему, удар наносился именно по торговому центру, где находилось много людей - это чистый терроризм", - написал 25 мая мэр Терехов в Telegram. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел Харькова "очередным проявлением российского безумия".