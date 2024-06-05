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На политика АдГ в Мангейме напали с ножом

Александра Иванова
5 июня 2024 г.

Кандидат от АдГ на должность главы совета общины Хайнрих Кох попытался остановить мужчину, портящего избирательные плакаты. Тот набросился на Коха с ножом.

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Полиция в Мангейме на месте нападения на участников митинга движения Pax Europa, 31 мая 2024 года
Полиция в Мангейме на месте нападения на участников митинга движения Pax Europa, 31 мая 2024 годаФото: Rene Priebe/dpa/picture alliance

В Мангейме кандидат от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на пост главы совета общины Хайнрих Кох (Heinrich Koch) получил ножевые ранения, когда пытался остановить злоумышленника, срывавшего избирательные плакаты, сообщают немецкие СМИ в среду, 5 июня.

Указывается, что инцидент произошел накануне поздно вечером. Как пишет газета Welt, 62-летний политик был доставлен в больницу с ранениями в области уха и живота. Полиция и прокуратура уведомили, что угрозы его жизни нет.

Нападавший имел признаки психического расстройства

Нападавшего, 25-летнего мужчину "с явными признаками психического расстройства", задержала полиция, он был доставлен в психиатрическую клинику.

На видео, которое появилось в Сети и было, судя по всему, записано самим Кохом, видно, что у злоумышленника, к которому политик обращается со словами: "Стоп! Стойте!" -  под мышкой несколько содранных плакатов. Орудием нападения стал, очевидно, нож для раскроя обоев.

"Мы напуганы и поражены", - такими словами прокомментировал нападение на своего товарища по партии председатель земельного отделения АдГ в Баден-Вюртемберге Маркус Фронмайер (Markus Frohnmaier).

Убийство полицейского в Мангейме

В Германии еще не стих общественный резонанс, который вызвало нападение афганского беженца на участников митинга критикующего политический ислам движения Pax Europa (BPE), случившееся 31 мая на рыночной площади в центре Мангейма.  Тогда смертельные ножевые ранения получил 29-летний полицейский.

В ФРГ участились резонансные нападения на политиков. В 2023 году правительство Германии зафиксировало 2790 нападений на представителей и структуры парламентских партий. Чаще всего нападали на "зеленых" - таких случаев было 1219. 478 атак были направлены против представителей АдГ, 420 атак - против социал-демократов (СДПГ), 290 - на либералов (СвДП) и 180 - на консерваторов из блока ХДС/ХСС.

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Статья газты Welt о нападении на политика АдГ в Мангейме

AfD-Gemeinderatskandidat in Mannheim mit Messer attackiert
www.welt.de