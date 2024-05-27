На выборах в Тюрингии члены АдГ не победили в первом туре

Коммунальные выборы в Тюрингии рассматриваются наблюдателями как показатель настроения избирателей в земле перед выборами в ландтаг.

В Тюрингии на выборах ландратов (глав округов) и обербургомистров городов, состоявшихся 26 мая, кандидаты от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), вопреки опасениям многих наблюдателей, нигде не смогли одержать победу в первом туре, стало известно к утру понедельника, 27 мая.

По данным агентства AFP, только в округе Альтенбургер ланд кандидат от АдГ Хайко Филипп (Heiko Philipp) набрал наибольшее количество голосов - 33% процента. Однако этого оказалось не достаточно для победы в первом туре. Теперь Филипп поборется за пост главы округа со своим ближайшим преследователем - набравшим 32,2% христианским демократом Уве Мельцером (Uwe Melzer) - во втором туре. Он пройдет в тот же день, что и выборы в Европарламент в Германии, 9 июня.

В ряде других тюрингских округов (9 из 13, где проходили выборы ландратов) кандидаты от правых популистов также вышли во второй тур, однако со вторым по числу голосов результатом, уступив кандидатам от Христианско-демократического союза (ХДС) и других партий.

ХДС и Левая партия довольны итогами выборов

В партии ХДС приветствовали такие результаты. Лидер списка христианских демократов на выборах в ландтаг Марио Фоигт (Mario Voigt) назвал прошедшие выборы "хорошим днем с разумными результатами для Тюрингии". Сопредседательница Левой партии в Тюрингии Ульрике Гроссе-Рётинг (Ulrike Grosse-Röting), в свою очередь, отметила, что "избирательницы и избиратели не дали состояться коричневому приходу к власти (намек на обвинения в том, что представители АдГ разделяют идеологию фашизма. - Ред.) на выборах глав округов и обербургомистров в первом туре".

Коммунальные выборы в Тюрингии

Право голоса на коммунальных выборах в Тюрингии имели более 1,7 млн граждан в возрасте от 16 лет. На кону стояли 7500 мандатов различного уровня: избирались главы округов, обербургомистры, бургомистры, а также члены окружных и городских советов и советов общин. Наблюдатели расценивают коммунальные выборы в Тюрингии как лакмусовую бумажку, позволяющую определить настроения избирателей перед выборами земельного парламента (ландтага) в Тюрингии, запланированными на 1 сентября.

Особое внимание было приковано к результатам АдГ, пользующейся большой поддержкой в этой федеральной земле ФРГ. В 2023 году именно в Тюрингии кандидат от АдГ впервые получил должность главы округа: Роберт Зессельман (Robert Sesselmann) в округе Зоннеберг.

Партия "Альтернатива для Германии" в марте 2021 года получила от Федерального ведомства по охране конституции статус "подозреваемой в правоэкстремистских устремлениях" и находится под надзором спецслужб.