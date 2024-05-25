Почему немецкие предприятия призывают не голосовать за АдГ

Руководители промышленных компаний ФРГ предупреждают сотрудников и все общество о рисках дальнейшего усиления партии "Альтернатива для Германии". В чем угроза? Опрос института IW.

Почти половина немецких промышленных компаний публично заявила о своем неприятии партии правых популистов "Альтернатива для Германии" (АдГ), а более половины фирм сделала это не для широкой общественности, но на своих предприятиях. О таком открытом политическом позиционировании деловых кругов ФРГ свидетельствует опрос, представленный Институтом немецкой экономики в Кельне (IW). Это нечто принципиально новое: в Германии бизнес, особенно средний и крупный, раньше обычно не давал рекомендаций избирать или не избирать ту или иную партию.

Миллиардер и хозяин фирмы Würth подал пример

Самым известным предпринимателем, нарушившим эту традицию, стал один из патриархов западногерманского бизнеса, 89-летний миллиардер и меценат Райнхольд Вюрт (Reinhold Würth). Его компания Würth прославилась на весь мир своими шурупами, а также другими расходными материалами и инструментами для монтажа и ремонта.

Миллиардер и меценат Райнхольд Вюрт, превративший семейное предприятие Würth в глобально действующий концерн Фото: Christoph Schmidt/dpa/picture alliance

В середине марта Райнхольд Вюрт напрямую обратился к трудовому коллективу своего семейного предприятия, в котором в Германии работают свыше 27 000 человек, с открытым письмом. В нем он фактически призвал не голосовать за АдГ, поскольку эта партия прямо заявляет о стремлении "изменить систему", и напомнил о последних годах Веймарской республики, которые предшествовали приходу к власти Гитлера.

И вот теперь опрос института IW показал, что руководители многих других немецких фирм тоже посчитали необходимым выступить с аналогичными призывами и предупреждениями. Репрезентативный опрос, опубликованный 22 мая, за две с половиной недели до выборов в Европарламент, проводился в марте и апреле. В анкетировании участвовали генеральные директора, члены правлений или начальники отделов стратегического планирования 905 компаний, работающих в индустриальном секторе. Он играет в экономике Германии особенно важную роль. Из опрошенных 47,3% сообщили, что их компании публично выступили против АдГ, а 54,2% сделали это в своих трудовых коллективах.

Угроза валюте евро и Европейскому Союзу

Ранее схожий опрос, о котором DW писала в статье "Немецкий бизнес считает АдГ серьезным риском для экономики", проводился другим научным центром, но тогда респондентами были руководители предпринимательских объединений. Однако "до сих пор не было четкого понимания того, как АдГ воспринимается на уровне руководителей предприятий".

По решению суда главу отделения АдГ в Тюрингии Бьёрна Хёкке официально разрешено называть фашистом Фото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Теперь оно есть. Абсолютное большинство топ-менеджеров немецких промышленных компаний не приемлет эту партию, причем как по идейным соображениям - из-за ее частично правоэкстремистских позиций, угрожающих демократическому устройству общества, так и из чисто экономических, управленческих, прагматических соображений.

Больше всего опрошенных беспокоит то, что АдГ, создававшаяся в 2013 году как партия так называемых евроскептиков, может в перспективе оказаться угрозой для единой европейской валюты евро и в целом для дальнейшего существования Европейского Союза. Антиевропейские установки партии 77% опрошенных считают "скорее риском", еще 16,1% видят в них "частичный риск" и лишь 3,4% - "скорее шанс" (3,5% не ответили).

Опасность политической дестабилизации в Германии

На второе месте в списке основных угроз, связанных с АдГ, 75,1% опрошенных поставили "риск для конструктивной политической культуры". Иными словами, капитаны бизнеса опасаются, что дальнейшее усиление партии приведет к росту популизма и демагогии, сделает демократическую борьбу более агрессивной, отравит общественную атмосферу. А это, в свою очередь, вызывает, как показывает целый ряд недавних событий, даже политически мотивированное насилие.

С деструктивными тенденциями в политике тесно связан другой, совершенно конкретный риск, на который указали почти столько же (73,5%) участников анкетирования: усиление АдГ может осложнить "формирование дееспособных правительств в федеральных землях и на федеральном уровне".

Фото: DW

Ведь чем больше мест в парламентах разных уровней будет получать эта партия - тем более широкие правящие коалиции придется создавать остальным, но чем больше партий входят в правительство, тем оно менее устойчивое и дееспособное. А создание коалиций с АдГ политики демократического центра в Германии категорически исключают. У немецких правых популистов настолько радикальные и экстремистские взгляды, что ее представителей только что исключили из своей совместной фракции даже крайне правые депутаты Европарламента из других стран ЕС.

Опасность того, что усиление АдГ, особенно в регионах, будет отпугивать иностранные и даже немецкие квалифицированные кадры, дефицит которых все больше обостряется, опрошенные руководители предприятий поставили на четвертое место (72,9%). Это несколько удивило авторов исследования, поскольку руководители предпринимательских объединений первым делом указывают именно на этот фактор риска. Но, похоже, на местах данную угрозу расценивают как несколько менее опасную.

На последнем месте в списке потенциальных проблем от долгосрочного усиления АдГ оказалась "угроза сплоченности сотрудников". Тем не менее на опасность раскола в трудовом коллективе из-за деятельности правых популистов и их лозунгов, особенно антимигрантских, указали 63,4% опрошенных, а еще 23% видят "частичный риск". Таким образом, свыше 86% руководителей компаний допускают из-за усиления партии АдГ возникновение конфликтов среди персонала.

Что делать со сторонниками АдГ - и как поступают они?

Участники анкетирования имели возможность написать комментарии к теме опроса или высказать рекомендации. Ученые IW приводят в своем отчете в качестве типичного примера такое высказывание: "То, что вредит объединенной Европе, в среднесрочной или отдаленной перспективе будет вредить и всем нам в Германии. Эту мысль нам как предприятиям следует доносить до широкой общественности". Для этого многие опрошенные предлагают, в частности, проводить совместные разъяснительные кампании, направленные прежде всего против антиевропейских политических сил и лозунгов.

Здание Института немецкой экономики (IW) в Кельне на берегу Рейна Фото: Daniel Roth/DPR

В то же время ученые IW особо подчеркивают, что среди опрошенных лишь пять (не процентов, а именно участников) предложили отказываться от близких к АдГ сотрудников, претендентов на вакансии, поставщиков или клиентов. Абсолютное большинство руководителей промышленных компаний предлагают работать с такими людьми - в прямом и переносном смысле.

Правда, ярые сторонники АдГ придерживаются, похоже, иного подхода. В середине мая Райнхольд Вюрт рассказал в интервью телеканалу ZDF, что после того, как его открытое письмо к сотрудникам с призывом не поддерживать эту партию попало в немецкие СМИ, некоторые клиенты, особенно из Восточной Германии, письменно известили компанию, что впредь больше не будут ничего покупать у фирмы Würth.

"Но это ничтожно малая сумма, примерно 1,5 млн евро, это даже не тысячная доля нашей годовой выручки в 20 млрд евро", - отметил предприниматель и добавил: "Я даже допускаю, что мы, с другой стороны, получили дополнительные заказы от тех, кто счел мою акцию правильной".