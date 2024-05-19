IW: Выход из ЕС обернулся бы для ФРГ потерей 690 млрд евро

К 2029 году ВВП Германии в случае Dexit сократился бы на 5,6 процента из-за зависимости страны об общего рынка ЕС, прогнозируют эксперты Института немецкой экономики в Кёльне.

Выход Германии из состава Евросоюза - так называемый Dexit - может стоить стране потери 2,5 млн рабочих мест и падения ВВП на 5,6 процента всего через пять лет, отмечается в опубликованном в воскресенье, 19 мая, исследовании Института немецкой экономики в Кёльне (IW).

По данным аналитиков, в случае выхода из ЕС к 2029 году страна в общей сложности потеряла бы 690 млрд евро. Причина тому - зависимость ФРГ от торговли с партнерами по Евросоюзу. В совокупности потери экономического производства в Германии в случае Dexit были бы аналогичны потерям во время пандемии коронавируса и из-за резкого увеличения стоимости энергии за весь период с 2020 по 2023 год, предупреждают авторы исследования.

Поэтому Brexit - это "не то начинание, которому стоит подражать", предупреждает управляющий директор IW Хубертус Бардт (Hubertus Bardt). Скорее, Brexit - это "предупреждение другим странам-членам ЕС о безрассудном отказе от экономической интеграции", подчеркивает он.

Депутаты от АдГ считают Brexit "моделью для Германии"

В беседе с британской газетой Financial Times в январе 2024 года глава правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель (Alice Weidel) заявила, что правительство Германии, в случае если его возглавит АдГ, предпримет попытку ограничить компетенции Еврокомиссии и кардинально реформировать Европейский Союз, чтобы обеспечить его членам больше суверенитета, а в случае неудачи готово будет провести в ФРГ референдум о выходе из ЕС по британскому примеру 2016 года. Тем самым она фактически представила план выхода Германии из ЕС, который по аналогии с британским Brexit получил бы название Dexit.