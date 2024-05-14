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Политика из АдГ оштрафовали за нацистский лозунг

Олег Соколенко
14 мая 2024 г.

Суд оштрафовал Бьёрна Хёкке из партии "Альтернатива для Германии" на 13 000 евро за использование в выступлении нацистского лозунга. Приговор не помешает политику участвовать в выборах в парламент Тюрингии в сентябре.

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Бьёрн Хёкке, глава фракции АдГ в парламенте Тюрингии
Бьёрн Хёкке, глава фракции АдГ в парламенте ТюрингииФото: Ronny Hartmann/dpa/picture alliance

Окружной суд Галле назначил Бьёрну Хёкке (Björn Höcke), главе фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в ландтаге федеральной земли Тюрингия, 13 000 евро штрафа за "использование символики бывшей национал-социалистической организации". Приговор пока не окончателен, защита Хёкке может его обжаловать, сообщают немецкие информагентства во вторник, 14 мая.

По данным прокуратуры, выступая в мае 2021 года в городе Мерзебург (федеральная земля Саксония-Анхальт), Хёкке использовал лозунг "Всё для Германии", которым некогда пользовались члены "Штурмовых отрядов" (СА) - боевой организации гитлеровской Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). Адвокат политика утверждал, что отсылка к нацистской эпохе на выступлении в Мерзебурге была ненамеренной. Однако суд не поверил в то, что Хёкке, по профессии учитель истории, не знал об истории лозунга и его запрете в ФРГ.

К тому же, выступая 12 декабря 2023 перед избирателями в городе Гера, он опять процитировал тот же лозунг СА. Хёкке рассказал, что должен предстать перед судом по обвинению за содеянное в 2021 году. "Потому что я когда-то завершил свою предвыборную кампанию риторической триадой: "Всё для нашей родины! Всё для Саксонии - Анхальт! Всё для…". Жестикулируя, политик призвал собравшихся закончить лозунг. И они сделали это ​​в ответ, аплодируя и крича: "…Германии!".

Процесс по поводу этого второго инцидента в суде Галле продолжается. Сам Хёкке в обоих случаях отрицает свою вину.

Один из самых радикальных политиков ФРГ

Бьёрн Хёкке критикует, называя "памятником позора", мемориал жертвам Холокоста в Берлине, который посвящен памяти шести миллионов европейских евреев, уничтоженных нацистами. В 2016 году на митинге АдГ Хёкке выразил сочувствие общепризнанной отрицательнице Холокоста Урсуле Хавербек (Ursula Haverbeck), которая из-за неоднократного нарушения закона отбывала длительный тюремный срок.

В 2017 году Бьёрн Хёкке в обращении к членам "Молодой альтернативы", молодежной организации АдГ, критически высказался по поводу того, как немцы оценивают и переосмысливают период нацистской диктатуры. Политик назвал существующий подход "глупой стратегией выживания" и потребовал: "Нам нужен разворот на 180 градусов в политике памяти". Если нынешняя политика памяти в отношении эпохи нацизма основана на критическом восприятии происшедшего и предостережении о недопустимости его повторения, то Хёкке призывает к противоположному подходу - позитивным оценкам прошлого в любой форме.

Хёкке изложил свои мысли на сей счет в "Сборнике бесед", опубликованном в виде книги в 2018 году. В ней он называет неправильным то, что "Гитлера изображают абсолютным злом", и утверждает, что все не так "черно-бело". Ряд пассажей из "Сборника бесед" настолько радикальны, что в сентябре 2019 года административный суд Майнингена постановил: что утверждение "Хёкке - фашист" не является голословным, а основано на поддающихся проверке фактах.

Земельные выборы в Тюрингии

Нынешний приговор не помешает Бьёрну Хёкке участвовать в выборах в парламент Тюрингии в сентябре. В этой федеральной земле "Альтернатива для Германии" имеет высокий рейтинг: по опросам, в конце прошлого года за АдГ здесь были готовы проголосовать более 30 процентов избирателей. Сам Хёкке не скрывает амбиций стать премьер-министром Тюрингии.

Между тем, Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ считает отделения АдГ в Тюрингии и соседней Саксонии "обоснованно правоэкстремистскими" организациями.

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