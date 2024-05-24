АдГ - главная интрига избирательной кампании в Европарламент

Как на результаты выборов в Европарламент повлияют скандалы вокруг правых популистов из партии "Альтернатива для Германии" и почему из всех правых популистов в ЕС именно немецкую АдГ считают самой пророссийской партией?

С 6 по 9 июня в 27 странах ЕС будут избирать депутатов нового состава Европейского парламента. В Германии голосование пройдет в воскресенье, 9 июня, а главной интригой немецкой предвыборной кампании стал скандал, точнее, скандалы, в центре которых оказались главные кандидаты в евродепутаты от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Вначале под подозрение в коррупции попал депутат бундестага от АдГ Петр Быстрон (Petr Bystron), занимающий вторую позицию в партийном списке кандидатов в евродепутаты, а потом - и первый номер списка, уже заседающий в Европарламенте, Максимилиан Кра (Maximilian Krah). Среди его ассистентов оказался предположительно китайский шпион. На этой неделе и сам Кра отличился в интервью итальянской газете La Repubblica.

Рейтинг правых популистов начал проседать

На первых порах подробные рассказы о гонорарах, которые, по сообщениям немецкой прессы, получали правые популисты от пророссийской сети влияния за популяризацию нарративов Кремля, никак не сказывались на рейтинге АдГ.

Максимилиан Кра Фото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

Еще в начале весны она уверенно занимала второе после консерваторов место в опросах и небезосновательно надеялась на удвоение того результата, которого добилась на предыдущих выборах в Европарламент в 2019 году, когда партия получила 11 процентов голосов немецких избирателей.

К середине мая рейтинг АдГ начал проседать. Очевидно, сказались "шпионские" страсти и сообщения о том, что правых популистов начали лишать депутатской неприкосновенности, проводить обыски в их служебных кабинетах и частных квартирах. Широко освещалось в немецкой прессе и решение суда, подтвердившего внесение ведомством по охране конституции АдГ в список организаций, подозреваемых в правом экстремизме. Ведущие немецкие институты в социологических исследованиях давали АдГ уже только от 15 до 17 процентов, что ставило под сомнение второе место партии в рейтинге.

Симптоматичен опрос в федеральной земле Баден-Вюртемберг, где всего за месяц рейтинг АдГ уменьшился на 4 процентных пункта - до 14 процентов. И было это 16 мая, еще до скандального интервью Максимилиана Кра итальянской газете La Repubblica. В интервью итальянскому изданию он заявил: "Я никогда не скажу, что любой, кто носил форму СС, автоматически становится преступником".

На востоке Германии, правда, позиции правых популистов оставались до самого последнего времени сильными: они лидировали в соцопросах, причем, с изрядным отрывом. Новых данных пока нет.

Реакция на скандальное интервью Кра газете La Repubblica

Заявление Кра посчитали перебором и в руководстве самой АдГ, и во фракции "Идентичность и демократия" в Европарламенте, которая объединяет европейских правых популистов.

На следующий день после публикации в La Repubblica Кра перестал быть членом федерального правления партии, ему было запрещено выступать публично от имени АдГ. О прекращении сотрудничества с АдГ в Европарламенте заявила французская правопопулистская партия "Национальное объединение", а еще через день, 23 мая, "Альтернативу для Германии" вообще исключили из фракции "Идентичность и демократия". Против такого решения выступили только правые популисты из Австрии и из Эстонии.

Фракция правых популистов в Европарламенте "Идентичность и демократия" была образована в 2019 году. В центре - Марин Ле Пен Фото: picture-alliance/dpa/V. Mayo

По оценке боннского политолога Феликса Рифера (Felix Riefer), "Максимилиан Кра серьезно навредил АдГ, поскольку именно из-за него произошел раскол во фракции Европарламента "Идентичность и демократия", которая ставила своей целью подорвать ЕС изнутри и вообще избавиться от него".

Началось отчуждение между АдГ и, в частности, французскими правыми популистами еще после так называемой "Ванзейской конференции 2.0" в Потсдаме, на которой немецкие ультраправые, среди которых были и представители АдГ, обсуждали планы ремиграции - высылки из Германии как иностранцев, так и лиц с немецким гражданством, имеющих миграционные корни. Но последней каплей, сказал Рифер в подкасте "DW Новости Шоу", стало заявление Кра об эсэсовцах.

Трансформация АдГ в пророссийскую партию

Теперь у немецких правых популистов, лишившихся статуса фракции, будет меньше денег и меньше времени на выступления с трибуны Европейского парламента. Это, по словам Рифера, снижает шансы АдГ торпедировать курс ЕС и мешает действиям немецких правых популистов, направленным на ослабление интеграции Германии в западные и евроатлантические структуры и западную систему либеральных демократических ценностей.

Маркус Бенсман Фото: correctiv.org

А ведь основатели АдГ, напоминает журналист-расследователь Маркус Бенсман (Marcus Bensmann) из издания Correctiv, при всем их критическом отношении к общеевропейской валюте евро, выступали за укоренение Германии в западных структурах, за тесные евроатлантические связи, за европейскую интеграцию, понимая, что это большой подарок для Германии после периода национал-социализма и Второй мировой войны.

За десять лет взгляды партии изменились на противоположные. "Сейчас программа АдГ для Европы переняла российский нарратив о многополярности, который на самом деле является лозунгом российских националистов, и преследует одну единственную цель - оттеснить США и добиться мирового доминирования Евразии, частью которой в представлении АдГ является и Германия", - говорит Бенсман в интервью для подкаста "DW Новости Шоу".

Речь при этом идет о системном противостоянии: просвещенный авторитаризм против либеральной западной демократии. "АдГ приветствует многополярность еще и потому, - добавляет Бенсман, - что в многополярном мире не будет существовать единой системы универсальных прав человека, что позволит, например, высылать из страны людей, которые мне не нравятся".

Насколько велико влияние Кремля на правых популистов?

Антон Шеховцов, директор Центра демократических принципов (Сenter for Democratic Integrity) в Вене, ожидает, что на этих выборах в Европарламент правые популисты из разных стран получат большую поддержку, чем пять лет назад, но все равно не считает, что они окажутся настолько сильными, чтобы бросить серьезный вызов центристским силам - консерваторам и социал-демократам.

Антон Шеховцов Фото: DW/N. Jolkver

Марин Ле Пен, напомнил Шеховцов в "DW Новости Шоу", сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину дистанцировалась от Москвы и даже вернула России кредит в 9 миллионов евро, который брала у российского банка в 2014 году.

"Сейчас самым значимым правопопулистским игроком является Джорджия Мелони, премьер-министр Италии, - говорит эксперт. - У нее самой крайне правый бэкграунд, но занимает она сейчас позиции, которые в целом, особенно в международной политике, совместимы с либерально-демократическим консенсусом".

АдГ же выделяется на фоне других правопопулистских партий, она, по оценке Шеховцова, является в настоящее время самой крупной пророссийской партией во всем Европейском Союзе.

Но роль Кремля при этом он не склонен переоценивать: "Эффективность работы российских спецслужб и вообще другие игроки не могут подменить собой популярность той или иной партии внутри той или иной страны. Они могут помочь какими-то очень маленькими вещами. Заем в 9 миллионов евро для "Национального фронта" в 2014 году был абсолютным исключением из правил. В основном, деньги если и давались, то это были очень маленькие суммы, направленные на коррумпирование отдельных партийцев. Но не на то, чтобы переориентировать всю партию, например, на пророссийские позиции".