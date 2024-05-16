Депутат бундестага ФРГ от АдГ Ханнес Гнаук лишен иммунитета

Депутат бундестага ФРГ от фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Ханнес Гнаук (Hannes Gnauck) лишен парламентского иммунитета. Соответствующее решение депутаты приняли вечером четверга, 16 мая, проголосовав за резолюцию комитета по контролю за выборами, вопросам иммунитета и регламента.

Подоплека дела на момент публикации оставалась неизвестной. По информации общественно-правовой медиакомпании ARD, причиной лишения иммунитета стали действия Гнаука во время службы в вооруженных силах ФРГ (бундесвере), когда он выступал против соискателей убежища и иностранцев.

Признан экстремистом до избрания в бундестаг

Служба военной контрразведки (MAD) в 2020 году классифицировала политика из Пренцлау (федеральная земля Бранденбург) как подозреваемого в правом экстремизме, после чего ему было запрещено носить военную форму и служить в бундесвере. Годом позднее MAD окончательно признала Гнаука экстремистом, однако в том же году дисциплинарное производство было приостановлено, поскольку он получил депутатский мандат.

Сам Гнаук указал, что еще несколько недель назад в письменном виде предложил президенту бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas) лишить его иммунитета "и тем самым устранить выдвинутые обвинения". По словам представителя АдГ, Бас тогда заявила, что "в этом шаге нет никакой необходимости".

Правый популист назвал обоснование лишения иммунитета "непонятным и крайне сомнительным", и подчеркнул, что ему не в чем себя винить. Он предположил, что ситуация вокруг него связана с предстоящими в июне выборами в Европарламент, а также заявил о кампании против АдГ.

Обыск в офисе депутата от АдГ Быстрона

Ранее в этот же день бундестаг лишил депутатского иммунитета еще одного представителя АдГ, Петра Быстрона (Petr Bystron), на фоне подозрений в его связях с Россией. В парламентском офисе Быстрона, являющегося одним из ключевых кандидатов правых популистов на выборах в Европарламент, были проведены обыски.

Прокуратура Мюнхена заявила о "проведении расследования в отношении депутата бундестага" в связи с первоначальными подозрениями по статьям о взяточничестве выборных должностных лиц и отмывании денег. В рамках дела прошли обыски в Берлине, Мюнхене, Эрдинге и Деггендорфе, а также на Майорке. При этом фамилия депутата не называлась.

Скандал вокруг Быстрона разгорелся после того, как власти Чехии в марте заявили о раскрытии "финансируемой из РФ сети влияния", распространявшей российскую пропаганду в Европе и подкупавшей европейских политиков. По данным немецкого издания Der Spiegel и чешской газеты Denik N, частью схемы является новостной сайт Voice of Europe. Конкретных имен чешские журналисты не называют, но отмечают, что на сайте публиковались в том числе интервью Быстрона.