Отказ от евро? Немецкие экономисты в ужасе от планов АдГ

"Альтернатива для Германии" предлагает меры, которые крайне дорого обойдутся стране, предупреждают ученые и предприниматели. Их ошарашила идея Dexit - выхода ФРГ из Евросоюза.

Отказ от успешной немецкой бизнес-модели последних десятилетий. Снижение жизненного уровня в ФРГ. Потеря более 2 миллионов рабочих мест. Падение конкурентоспособности немецкой экономики. К таким последствиям могут привести программные установки "Альтернативы для Германии" (АдГ), предупреждают ведущие немецкие экономисты. Речь идет о партии, за которую в настоящее время, судя по опросам, могут проголосовать от 20 до 25 процентов немецких избирателей.

Алис Вайдель считает Brexit "моделью для Германии"

Если широкие слои немецкой демократической общественности, которая вот уже несколько недель повсюду в Германии проводит массовые демонстрации протеста против АдГ, всколыхнули сообщения о тайной встрече функционеров этой партии с неонацистами, на которой обсуждалась идея выдворения из страны миллионов иностранцев и граждан ФРГ с миграционными корнями, то непосредственным поводом для волны заявлений руководителей экономических институтов стало интервью Алис Вайдель (Alice Weidel). Как сопредседатель АдГ она имеет все шансы стать кандидатом от своей партии на пост канцлера ФРГ.

Демонстрация сторонников возвращения Великобритании в ЕС в Лондоне, сентябрь 2023 года Фото: Susannah Ireland/REUTERS

В беседе с британской газетой Financial Times Вайдель заявила, что правительство Германии под руководством АдГ предприняло бы попытку ограничить компетенции Еврокомиссии и кардинально реформировать Европейский Союз, чтобы обеспечить его членам больше суверенитета, а в случае неудачи готово будет провести в ФРГ референдум о выходе из ЕС по примеру того, который в 2016 году прошел в Великобритании. Тем самым она фактически представила план выхода Германии из ЕС, который по аналогии с британским Brexit получил бы название Dexit, и неминуемого в таком случае отказа от денежной единицы евро.

Идея сама по себе не нова, ведь в 2013 году "Альтернативу для Германии" как раз основали так называемые евроскептики, призывавшие тогда отказаться от валюты евро и вернуться к немецкой марке. Только с тех пор АдГ, которую одни называют правопопулистской партией, другие - праворадикальной (а некоторые ее восточногерманские региональные отделения являются, по мнению правоохранительных органов ФРГ, правоэкстремистскими), превратилась во влиятельную политическую силу. Причем в ближайшие два года в ходе целого ряда земельных, а затем и федеральных выборов она может значительно укрепить свои позиции.

Поэтому в различных немецких СМИ в полемику с идеей Dexit, которую Алис Вайдель вбросила в преддверии предстоящей 1 феварля четвертой годовщины выхода Великобритании из ЕС, назвав британский референдум "моделью для Германии", а сам Brexit "абсолютно правильным", решительно вступил весь цвет немецкой экономической науки.

"Верный путь разорить Германию"

Так, глава Немецкого института экономических исследований (DIW) в Берлине профессор Марсель Фрацшер (Marcel Fratzscher) заявил: "Экономический ущерб от отказа от евро и от Dexit был бы максимальным".

Директор Института мировой экономики в Киле (IfW) профессор Мориц Шуларик Фото: ECONtribute/Uni Bonn/dpa/picture alliance

Директор Института мировой экономики в Киле (IfW) профессор Мориц Шуларик (Moritz Schularick) предупредил: "Мы настолько тесно переплетены в Европе, что жесткий Dexit обошелся бы нам очень, очень дорого".

Директор Института немецкой экономики (IW) в Кельне профессор Михаэль Хютер (Michael Hüther) был более резок: "Если есть желание разорить страну, то надо поступить именно так".

Опираясь на представленное британскими учеными исследование, согласно которому ВВП Великобритании в результате выхода из ЕС сократился на 6% или ежегодно на 163 млрд евро, профессор Хютер подсчитал, что потери Германии в случае Dexit могли бы достигнуть от 400 до 500 млрд евро.

Директор Института немецкой экономики (IW) в Кельне профессор Михаэль Хютер Фото: Felix Zahn/photothek/picture alliance

Он подчеркнул, что ни одна другая страна Евросоюза не увеличила благодаря существованию общего рынка ЕС так сильно свой экспорт, как Германия. А введение евро избавило бизнес от рисков колебания валютных курсов, которые сильно осложняли международную торговлю.

Вывод главы IW: "Если исходить из упущенного роста ВВП в Германии на пять процентов, то число рабочих мест уменьшится на 2,2 миллиона". По данным этого института, в Германии от поставок продукции на общий рынок Евросоюза прямо или косвенно зависит каждое восьмое рабочее место в стране, ведь 55% всего немецкого экспорта идут в страны ЕС.

Выход из ЕС стал бы отказом от успешной бизнес-модели

Профессор Фрацшер тоже опасается утраты миллионов рабочих мест, причем "потерянными оказались бы именно хорошие рабочие места в промышленности", поскольку Германия еще больше зависит от экспорта и от ЕС, чем британская экономика на момент Brexit. Но проблемой стало бы не только разрушение индустриального потенциала.

Глава Немецкого института экономических исследований (DIW) в Берлине профессор Марсель Фрацшер Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

"Я полагаю, что госпожа Вайдель вот уже много лет не была в Великобритании, иначе она бы знала, какой катастрофой обернулся Brexit, например для системы здравоохранения", - указал директор института DIW.

Профессор Фрайбургского университета Ларс Фельд (Lars Feld), одно время возглавлявший Совет экономических экспертов при правительстве ФРГ ("Совет мудрецов"), а сейчас консультирующий министра финансов страны, подчеркнул, что "отказ от евро и тем более от Европейского Союза стал бы программой уничтожения благосостояния в Германии".

ФРГ выиграла как от общего рынка, так и от единой валюты. Радикальная смена курса означала бы "отказ от успешной немецкой бизнес-модели последних десятилетий", убежден профессор Фельд.

Предприниматели говорят об "экономической глупости"

Однако ведущие немецкие экономисты критикуют не только идею Алис Вайдель про Dexit, но и в целом принципиальную общую установку АдГ на самоизоляцию и автаркию страны. Такая политика "в корне противоречит глубокой интеграции Германии в мировую экономику", поскольку она "разрушила бы конкурентные преимущества немецкой экономики", предупредил глава Института экономических исследований ifo в Мюнхене профессор Клеменс Фюст (Clemens Fuest).

Президент Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Петер Адриан Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Оценки ученых разделяют руководители различных немецких предпринимательских организаций. "Отрицательное отношение к открытым рынкам, будь то политика против единого рынка ЕС или против торговых соглашений, мешает нашему экономическому развитию", - заявил президент Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Петер Адриан (Peter Adrian).

Предпринимательница Мари-Кристине Остерман (Marie-Christine Ostermann), возглавляющая объединение семейных предприятий Die Familienunternehmer, в которое входят около 6500 фирм, назвала идею выхода Германии из ЕС "экономической глупостью" и "ядом для ориентированного на экспорт немецкого среднего бизнеса".

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