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Италия, Словакия, Мальта и Латвия выбирают евродепутатов

Сергей Ромашенко
8 июня 2024 г.

В Словакии это первые выборы со времени покушения на премьера страны Роберта Фицо. В Италии на успех надеется профашистская партия "Братья Италии".

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Молодые избиратели в Италии
Молодые избиратели в ИталииФото: Rainer Hackenberg/picture alliance

На выборах в Европарламент в субботу, 8 июня, голосуют избиратели в Словакии, Италии, Латвии и на Мальте. Избирательные участки в Словакии открылись в 7:00 по местному времени, в Италии голосование начнется в 15.00.

В Словакии избиратели голосуют впервые после покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо в середине мая. Пророссийский популист Фицо был тогда тяжело ранен. Ответственность за нападение он возложил на оппозицию.

В Италии на значительное усиление позиций рассчитывает премьер-министр страны Джорджа Мелони из ультраправой партии "Братья Италии". Голосование в Италии продолжится 9 июня.

Выборы в Европарламент завершатся 9 июня голосованием в Германии и большинстве других стран Евросоюза. К вечеру этого дня ожидаются и первые, предварительные результаты. Право участия в выборах депутатов Европарламента имеют в общей сложности почти 360 млн избирателей, в том числе почти 65 млн немцев.

Выборы в Европарламент как тест для правящей коалиции в ФРГ

Наблюдатели отмечают, что для канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) и коалиционного "светофорного" правительства, в состав которого входят Социал-демократическая партия Германии, Свободная демократическая партия и "Союз-90"/"зеленые", выборы в Европарламент могут стать проверкой настроений немецких избирателей перед выборами ландтагов (земельных парламентов) в ряде восточных земель ФРГ в текущем году, а также выборами в бундестаг, намеченными на 2025 год.

Ожидается, что правящие партии ФРГ потеряют поддержку, а находящийся сейчас в стране в оппозиции блок ХДС/ХСС (в него входят Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз) и правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" приобретут ее. Успех правопопулистских партий прогнозируется и в целом по ЕС.

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