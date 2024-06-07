Венгрия перед выборами в ЕС: у Орбана сильный конкурент

Венгры устали от Виктора Орбана. Впервые за многие годы его партия ФИДЕС может значительно уступить позиции, поэтому премьер-министр преподносит выборы в Европарламент как вопрос войны и мира.

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан имеет обыкновение распространять ужасающие теории заговора всякий раз, когда в стране приближаются выборы. И предстоящее голосование за кандидатов в Европарламент не стало исключением. В этот раз нарратив венгерского премьер-министра звучит так: штаб-квартира ЕС в Брюсселе куплена американским миллиардером венгерско-еврейского происхождения Джорджем Соросом, у которого есть цель: отправить европейцев на войну против России. А после их гибели на поле боя, согласно теории Орбана, континент должны будут заселить миллионы мигрантов из-за пределов Европы. И Венгрия перестанет существовать как нация.

Венгерский премьер описал такую картину, выступая 1 июня перед своими сторонниками, собравшимися в Будапеште на акцию, которую ее организаторы назвали "марш мира". По словам Орбана, речь идет об исторических выборах, которые решат вопрос войны и мира в Европе. Он также заявил, что в пределах Евросоюза только его правительство выступает за мир, и "силы мира" еще могут одержать победу на выборах. Главным объединяющим призывом было: "Оккупировать Брюссель! Нет миграции, нет гендеру, нет войне!"

Сторонники партии ФИДЕС на "марше мира" в Будапеште 1 июня 2024 Фото: EPA/Szilard Koszticsak

На последних четырех парламентских выборах партия Орбана ФИДЕС получала большинство в две трети, а на трех европейских выборах начиная с 2009 года - более 50% голосов. На этот раз ситуация может измениться, поскольку у премьер-министра впервые появился серьезный соперник.

У партии ФИДЕС серьезная конкуренция

Петер Мадьяр, бывший муж экс-министра юстиции Юдит Варги, еще несколько месяцев назад был практически неизвестен венгерской общественности. Однако с февраля этого года 43-летний адвокат приобрел национальное признание, проведя несколько крупных антиправительственных митингов, в каждом из которых приняли участие десятки тысяч человек. За возглавляемую им консервативную партию "Уважение и свобода" (TISZA), согласно опросам, готовы проголосовать от 25 до 30 процентов избирателей, в то время как партия Орбана в среднем набирает 45%, и этот показатель, как свидетельствуют некоторые социологические исследования, снижается.

Петер Мадьяр выступает перед избирателями в городе Дебрецен 5 мая 2024 г. Фото: Denes Erdos/AP/picture alliance

"Это уникальная, совершенно новая ситуация, - указал в интервью новостному порталу Telex политолог Габор Тёрёк. - В венгерской политике такого еще не случалось, чтобы человек, появившись из ниоткуда, пользовался такой массовой поддержкой, выступая против действующей власти".

Петер Мадьяр - выходец из системы Орбана и результат скандала с ФИДЕС

Взлет карьеры Петера Мадьяра начался после политического скандала, связанного с тогдашним президентом Венгрии Каталин Новак, которая помиловала мужчину, осужденного за помощь в сокрытии сексуализированного насилия в отношении детей в детском доме. Этот ее шаг вызвал волну общественного негодования, особенно потому что Орбан и его коллеги по партии изображают себя морально безупречными защитниками детей и часто обвиняют политических оппонентов в желании легализовать жестокое обращение с несовершеннолетними. После громкого скандала президент Новак подала в отставку, одновременно об уходе из политики объявила и также подписавшая решение о помиловании экс-министр юстиции Варга, которая на тот момент была депутатом венгерского парламента и лидером списка ФИДЕС на выборах в Европарламент.

Экс-президент Венгрии Каталин Новак Фото: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/picture alliance

Бывший муж Варги Петер Мадьяр, занимавший до этого скромные, но хорошо оплачиваемые должности в аппарате Орбана, использовал эту громкую историю, чтобы, по его словам, "выйти из системы". В нескольких сенсационных интервью он раскрыл внутренние подробности работы механизмов власти и коррупции в политической системе Орбана. Несмотря на то, что принципиально новой информации не прозвучало, венгерские СМИ разобрали интервью на громкие заголовки, представляя Мадьяра как инсайдера с хорошими связями.

Почему главный оппозиционер Венгрии вызывает сомнения

Хотя юрист Мадьяр позиционирует себя как человека, вышедшего из системы Орбана, но не запятнавшего свою репутацию, порой он оставляет о себе сомнительное впечатление. Еще будучи в браке с Юдит Варгой, он тайно записал на диктофон частную беседу, в ходе которой тогдашняя министр юстиции сделала ряд компрометирующих замечаний в адрес системы Орбана. Мадьяр опубликовал запись в марте этого года, также без согласия бывшей супруги.

Экс-министр юстиции Венгрии Юдит Варга Фото: John Thys/AFP/Getty Images

В политику Петер Мадьяр вошел через своего рода "спящую партию". Поскольку срок окончания регистрации кандидатов на выборах в Европарламент приближался, он быстро взял на себя руководство небольшой партией "Уважение и свобода" (TISZA), которая была основана еще в 2021 году, но до недавнего времени бездействовала. Мадьяр часто выдвигает неясные и трудно поддающиеся проверке личные обвинения в адрес видных представителей системы Орбана. Он отмахивается от любых вопросов по поводу этих утверждений и почти никогда не предоставляет никаких доказательств в их поддержку.

Недовольство политикой Виктора Орбана растет

Судя по всему, Петер Мадьяр задел венгерскую общественность за живое утверждениями о том, что большая часть экономики страны контролируется несколькими семьями и предпринимателями, имеющими тесные связи с Орбаном, а также заявлениями о желании навести порядок в плохо управляемых системах здравоохранения и образования. В Венгрии давно зреет недовольство условиями в этих сферах, коррупцией и кумовством в действующем правительстве, но другие оппозиционные партии, преимущественно либеральные, не сумели воспользоваться этим и заручиться достаточной поддержкой. К тому же многие связывают эти партии с чрезвычайно коррумпированным правительством бывшего премьера Ференца Дюрчаня (сейчас он возглавляет социал-либеральную "Демократическую коалицию"), которое находилось у власти с 2002 по 2009 год.

Петер Мадьяр на антиправительственной демонстрации 15 марта 2024 Фото: Ferenc Isza/AFP

Партия ФИДЕС столкнулась с кадровыми проблемами

Откровенно консервативная политика Петера Мадьяра напоминает политику правящей ФИДЕС, но без националистической демагогии. Он критикует бюрократию в Брюсселе, но не выступает против Евросоюза, что делает его приемлемым кандидатом для колеблющихся избирателей или для разочаровавшихся в Орбане его бывших сторонников.

По мнению Габора Тёрёка, сейчас премьер-министр и его партия заняли политическую оборону. "Впервые за многие годы у ФИДЕС возникли проблемы с формированием общественного дискурса, в течение нескольких месяцев от них не исходило новых инициатив", - прокомментировал он ситуацию порталу Telex. По его словам правящая партия понесла серьезные кадровые потери с отставкой двух популярных политиков - Новак и Варги. Очередной кадровой проблемой для Виктора Орбана может стать новый президент Венгрии Тамаш Шуйок, занимающий эту должность всего несколько недель. Его обвиняют в том, что, работая в 1990-х и 2000-х годах частным юристом, он помогал незаконно продавать венгерские сельскохозяйственные земли через подставных лиц иностранным компаниям.

Президент Венгрии Тамаш Шуйок Фото: Szilard Vörös/estost/IMAGO

Как и в случае с проблемой насилия над детьми, премьер-министр и его партия вновь столкнулись с вопросом двойных стандартов: члены ФИДЕС утверждают, что партия много лет борется с "земельной мафией" и "распродажей венгерских земель иностранцам".

В большинстве случаев Орбан предпочитает хранить молчание. Имени своего оппонента Мадьяра он не произносит. И не устает угрожать избирателям: любой, кто проголосует за оппозицию, выберет войну и гибель венгерской нации.