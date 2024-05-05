В Венгрии прошел многотысячный митинг оппозиции

Оппозиционный митинг, приуроченный к Дню матери, прошел в воскресенье, 5 мая, во втором по величине городе Венгрии Дебрецене . Его организатором выступил новый оппозиционер, впервые появившийся в венгерском политическом поле в феврале, бывший член правящей партии ФИДЕС юрист Петер Мадьяр. В акции, состоявшейся в городе, считающимся оплотом правящей партии, приняли участие до 10 000 человек.

Помимо Мадьяра со сцены в центре Дебрецена выступали известные актеры, певцы и священнослужители. Оппозиционер в своей речи критиковал внешнюю и внутреннюю политику правительства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и обвинял венгерские власти в коррупции. Он также подверг критике крайне низкий уровень пособия на содержание детей в стране.

Ранее Мадьяр уже организовал несколько многочисленных митингов в Будапеште. Политик является бывшим мужем экс-министра юстиции Венгрии Юдит Варги, которая в феврале ушла в отставку из-за скандала с помилованием замешанного в педофилии. В этом же месяце Мадьяр заявил о выходе из ФИДЕС и об уходе с государственной службы. В марте он сообщил, что вступает в малоизвестную центристскую партию "Уважение и свобода" (TISZA), которая примет участие в выборах в Европарламент. За несколько месяцев неизвестный ранее юрист стал популярным политиком и имеет реальные шансы быть выбранным в Европарламент. Судя по поддержке его лозунгов населением, Мадьяр может стать угрозой для Орбана на будущих президентских выборах.