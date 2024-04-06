В Будапеште десятки тысяч людей протестуют против Орбана

Демонстрацию возглавил Петер Мадьяр, состоявший ранее в правящей партии ФИДЕС, но затем обвинивший правительство в коррупции и вмешательстве в работу правоохранительных органов.

Около 100 тысяч людей вышли в Будапеште в субботу, 6 апреля, на демонстрацию против правительства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщают корреспонденты агентства AFP. К одной из крупнейших за последние десятилетия демонстраций призвал Петер Мадьяр, состоявший в правящей партии ФИДЕС до февраля 2024 года, но затем обвинивший правительство Орбана в коррупции и вмешательстве в работу правоохранительных органов. Мадьяр объявил о создании новой партии, которая бросит вызов правящей ФИДЕС на грядущих муниципальных выборах и выборах в Европарламент.

"Мы вернем себе нашу страну шаг за шагом и построим суверенную, современную Венгрию", - заявил Мадьяр во время своего выступления под аплодисменты демонстрантов. Как пишет Reuters, многие венгры, вышедшие на митинг, доверяют политику из-за того, что он "как инсайдер" подтверждает факты превышения должностных полномочий в правительстве Орбана.

ФИДЕС под ударом: отставки президента и министра юстиции

В феврале 2024 года президент Венгрии и близкий союзник Орбана Каталин Новак подала в отставку в связи с давлением на нее общественности за помилование человека, ранее осужденного по делу о помощи в сокрытии сексуального насилия в детском доме. В тот же день об отставке в связи со скандалом объявила министр юстиции Юдит Варга.

Кроме того, в марте Петер Мадьяр передал в Генпрокуратуру Венгрии аудиозапись своего разговора с экс-министром юстиции, на которой, по словам оппозиционера, Варга говорит, что "определенные круги в правительстве могли безнаказанно манипулировать работой следственных органов".

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