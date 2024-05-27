Литва: Венгрия блокирует 41 процент решений ЕС по Украине

Согласно подсчетам МИД Литвы, более 40 процентов решений Европейского Союза по Украине блокировала или продолжает блокировать Венгрия. Об этом сообщил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в понедельник, 27 мая, перед началом Совета ЕС по иностранным делам. "Относительно нынешней позиции Венгрии необходима прозрачность, - сказал он, отметив, что неправильно рассматривать многочисленные вето Будапешта как отдельные эпизоды. - Мы изучили этот вопрос, и, судя по всему, около 41 процента решений Евросоюза по Украине были заблокированы Венгрией".

Он привел несколько примеров: восьмой транш военной помощи Украине из Европейского фонда мира (ЕФМ), новые многомиллиардные поступления для Киева из этого фонда, переговоры о вступлении Украины в ЕС, которые "находятся в заложниках у Венгрии". "И я могу продолжать и продолжать: совместное заявление по Грузии, помощь из ЕФМ Армении - почти все наши необходимые решения блокируются одной страной", - подчеркнул Ландсбергис. Он призвал рассматривать эти действия Будапешта как системный подход к любым усилиям ЕС, "направленным на то, чтобы играть сколь-либо значимую роль во внешней политике".

"Система препятствования действиям ЕС"

"Я думаю, что это зашло уже очень, очень далеко: если взглянуть на это системно, то это очень длинный послужной список, это уже история препятствования способности Европы действовать, и об этом нужно говорить. Мы должны найти способ, как сообщество, чтобы обойти это, потому что если этому не противодействовать, мы просто застрянем, будем неэффективны и не сможем продвигаться даже в тех местах, которые имеют для нас жизненно важное значение", - сказал министр журналистам.

"Каждый раз, когда мы сюда приезжаем, нам приходится убеждать Венгрию не блокировать очень важные инициативы", - сказал и глава МИД Эстонии Маргус Цахна. Он подчеркнул, что и в этот раз необходимо будет убедить венгерскую сторону снять блокаду предоставления военной помощи Украине.

В Евросоюзе "растет досада" от действий Будапешта

Речь идет также об использовании сверхприбыли от замороженных активов Центробанка РФ для оказания помощи ВСУ - эта мера в принципе уже была согласована на уровне лидеров стран Евросоюза. Решительно высказалась и министр иностранных дел председательствующей в Совете ЕС Бельгии Хаджа Лахбиб: "Мы не можем просто мириться с тем, что одна страна, которая несколько месяцев назад на заседании Европейского совета также подписалась под этой суммой, теперь блокирует эту важнейшую помощь для Украины".

По данным источника, близкого к процессу обсуждения, 27 мая на заседании ЕС по иностранным делам дискуссия была сосредоточена на вопросе Европейского фонда мира, который сейчас заблокирован одной страной - Венгрией. В то же время, как подчеркнул дипломат, в нескольких странах до сих пор не решены некоторые организационные вопросы, связанные с оказанием помощи Киеву через этот фонд. "Растет, мягко говоря, досада, потому что сейчас Евросоюз располагает 5 миллиардами евро поддержки и очень скоро будет располагать доходами от иммобилизованных активов, которые рискуют не быть использованными должным образом, если не будет достигнуто соглашение", - сообщил источник.

Ожидается, что дискуссия продолжится во вторник, 28 мая, на заседании министров обороны стран ЕС в Брюсселе.