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Литва: Венгрия блокирует 41 процент решений ЕС по Украине

Ксения Польская Брюссель
27 мая 2024 г.

В Брюсселе раздосадованы тем, что Будапешт блокирует важнейшие внешнеполитические инициативы Евросоюза в отношении Украины и других постсоветских стран.

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Габриэлюс Ландсбергис
Габриэлюс ЛандсбергисФото: EU

Согласно подсчетам МИД Литвы, более 40 процентов решений Европейского Союза по Украине блокировала или продолжает блокировать Венгрия. Об этом сообщил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в понедельник, 27 мая, перед началом Совета ЕС по иностранным делам. "Относительно нынешней позиции Венгрии необходима прозрачность, - сказал он, отметив, что неправильно рассматривать многочисленные вето Будапешта как отдельные эпизоды. - Мы изучили этот вопрос, и, судя по всему, около 41 процента решений Евросоюза по Украине были заблокированы Венгрией".

Он привел несколько примеров: восьмой транш военной помощи Украине из Европейского фонда мира (ЕФМ), новые многомиллиардные поступления для Киева из этого фонда, переговоры о вступлении Украины в ЕС, которые "находятся в заложниках у Венгрии". "И я могу продолжать и продолжать: совместное заявление по Грузии, помощь из ЕФМ Армении - почти все наши необходимые решения блокируются одной страной", - подчеркнул Ландсбергис. Он призвал рассматривать эти действия Будапешта как системный подход к любым усилиям ЕС, "направленным на то, чтобы играть сколь-либо значимую роль во внешней политике".

"Система препятствования действиям ЕС"

"Я думаю, что это зашло уже очень, очень далеко: если взглянуть на это системно, то это очень длинный послужной список, это уже история препятствования способности Европы действовать, и об этом нужно говорить. Мы должны найти способ, как сообщество, чтобы обойти это, потому что если этому не противодействовать, мы просто застрянем, будем неэффективны и не сможем продвигаться даже в тех местах, которые имеют для нас жизненно важное значение", - сказал министр журналистам.

"Каждый раз, когда мы сюда приезжаем, нам приходится убеждать Венгрию не блокировать очень важные инициативы", - сказал и глава МИД Эстонии Маргус Цахна. Он подчеркнул, что и в этот раз необходимо будет убедить венгерскую сторону снять блокаду предоставления военной помощи Украине.

В Евросоюзе "растет досада" от действий Будапешта

Речь идет также об использовании сверхприбыли от замороженных активов Центробанка РФ для оказания помощи ВСУ - эта мера в принципе уже была согласована на уровне лидеров стран Евросоюза. Решительно высказалась и министр иностранных дел председательствующей в Совете ЕС Бельгии Хаджа Лахбиб: "Мы не можем просто мириться с тем, что одна страна, которая несколько месяцев назад на заседании Европейского совета также подписалась под этой суммой, теперь блокирует эту важнейшую помощь для Украины".

По данным источника, близкого к процессу обсуждения, 27 мая на заседании ЕС по иностранным делам дискуссия была сосредоточена на вопросе Европейского фонда мира, который сейчас заблокирован одной страной - Венгрией. В то же время, как подчеркнул дипломат, в нескольких странах до сих пор не решены некоторые организационные вопросы, связанные с оказанием помощи Киеву через этот фонд. "Растет, мягко говоря, досада, потому что сейчас Евросоюз располагает 5 миллиардами евро поддержки и очень скоро будет располагать доходами от иммобилизованных активов, которые рискуют не быть использованными должным образом, если не будет достигнуто соглашение", - сообщил источник.

Ожидается, что дискуссия продолжится во вторник, 28 мая, на заседании министров обороны стран ЕС в Брюсселе.

 

Xenia Polska
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