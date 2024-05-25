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Венгрия блокирует передачу Украине доходов от активов России

Сергей Ромашенко
25 мая 2024 г.

Киеву хотят ежегодно отправлять до 2 млрд евро за счет доходов от активов РФ, замороженных в депозитарии в Бельгии. Но Венгрия блокирует все, что связано с военной поддержкой Украины, сообщает FT.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (фото из архива)
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан мешает перечислению Украине доходов от российских активовФото: John Thys/AP Photo/picture alliance

Венгрия блокирует передачу доходов от заблокированных российских активов на военные нужды Украины, сообщила в субботу, 25 мая, газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Согласно предварительной договоренности, страны ЕС намеревались ежегодно перечислять Украине до 2 млрд евро за счет доходов от российских активов в размере 190 млрд евро, хранящихся в депозитарии Euroclear в Бельгии. Решение об этом должно быть принято единогласно, но Венгрия проголосовала против, сообщили пять источников FT. При этом вето на закон наложено не было.

"В настоящее время они блокируют все, что связано с военной поддержкой Украины", - рассказал один из собеседников издания. По его словам, Венгрия планирует препятствовать выделению средств Украине как минимум до выборов в Европарламент в июне. Опрошенные FT дипломаты выразили надежду, что решение удастся найти до июля, когда настанет время для первой выплаты Киеву.

Венгрии предложили компромиссный вариант

Руководство Евросоюза предложило Венгрии сделку, чтобы их доля заблокированных активов не направилась на покупку оружия, рассказал другой источник FT. По его словам, благодаря этому Будапешт не наложил вето на продвигаемый ЕС механизм, ограничившись созданием проволочек. Знакомые с позицией венгерских властей собеседники газеты пояснили, что Будапешт в принципе не против передачи денег, но автоматическая схема платежей вызывает у него сомнения.

Ранее ЕС одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов России. Европейские депозитарии будут обязаны переводить в бюджет ЕС 99,7 процента чистой прибыли, полученной от управления российскими активами. Позднее деньги будут направляться на помощь Украине. Оставшуюся долю в 0,3 процента депозитарии могут оставить себе "для обеспечения эффективности своей работы".

Как утверждает глава МИД Чехии Ян Липавский, эти меры позволят Украине получить в 2024 году до 3 млрд евро. Из этой суммы 90 процентов пойдут на нужды украинской армии, добавил чешский министр. В Киеве поддержали потенциальную передачу прибыли, но отметили, что по сравнению со всеми военными нуждами Украины, эта сумма - "почти ничто".

Россия угрожает изъятием американских активов

Президент России Владимир Путин 23 мая подписал указ о праве российских судов использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США. "Указом создан механизм, который позволяет нам им воспользоваться в случае, если будут какие-то меры приняты в отношении наших активов. Мы будем смотреть и действовать по ситуации", - сказал зампред Центробанка РФ Филипп Габуния.

Со своей стороны пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия "воспользуется судебными перспективами и будет бесконечно отстаивать свои интересы" в случае конфискации активов. Перспективу изъятия российских денег Песков назвал созданием опасного прецедента.

 

 

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Viktor Orbán holds up Ukraine arms funding from frozen Russian assets
www.ft.com