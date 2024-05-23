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Путин разрешил изъятие активов США для компенсации ущерба РФ

Кирилл Шестаков
23 мая 2024 г.

Подписаннный Владимиром Путиным указ разрешает изъятие имущества США для "компенсации ущерба", причиненного России Вашингтоном или судами США.

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Российский и американский флаги рядом с посольством США в Москве
Российский и американский флаги рядом с посольством США в МосквеФото: Mladen Antonov/AFP

Президент РФ Владимир Путин разрешил изъятие активов США для "компенсации ущерба", причиненного российскому государству и Центральному банку "в связи с недружественными действиями" Вашингтона. Соответствующий указ был подписан в четверг, 23 мая. 

Имущество США будет передано российским собственникам

Согласно указу, государство и Банк России имеют право обратиться в суд, если они будут "необоснованно" лишены прав на свое имущество решением американских властей или судов. В свою очередь российский суд может принять решение о компенсации ущерба. Это значит, что имущество США будет изъято и передано российским собственникам.

В перечень имущества, которое может быть изъято у правительства или граждан США, входят ценные бумаги, доли в уставных капиталах российских компаний, движимое и недвижимое имущество, а также имущественные права.

Путин поручил правительству РФ внести в законодательство необходимые изменения в течение четырех месяцев. 

США намерены конфисковать активы РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев в мае заявил, что правительство намерено конфисковать российские активы в банках США для помощи Украине, обороняющейя от вооруженной российской агрессии. По данным представителя Сената США, в американских банках заморожены активы РФ на сумму 5 млрд долларов. По всему миру этих активов - около 300 млрд долларов. Большая часть из них - около 200 млрд евро - заблокированы на территории ЕС. Эти меры были приняты в ответ на агрессивную войну РФ против Украины.

Правительство РФ рассматривает любой вариант изъятия российских средств, в том числе доходов от них, как экспроприацию, которая повлечет последствия, заявил 22 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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