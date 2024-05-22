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Евродепутат Кра покинул правление АдГ на фоне скандалов

Кирилл Шестаков
22 мая 2024 г.

Максимилиан Кра уходит с должности члена федерального правления правопопулистской партии. Руководство АдГ запретило политику выступать публично. Депутата подозревают в получении денег от РФ и Китая.

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Представитель "Альтернативы для Германии" Максимилиан Кра в Европарламенте
Максимилиан Кра в ЕвропарламентеФото: Frederick Florin/AFP

Главный кандидат от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на июньских выборах в Европарламент Максимилиан Кра (Maximilian Krah) в среду, 22 мая, объявил об уходе с должности члена федерального правления этой политической силы. В этот же день немецкие СМИ сообщили, что руководство АдГ запретило Кра выступать публично. 

Сам парламентарий объяснил свое решение тем, что его заявления "используются в качестве предлога для нанесения ущерба нашей партии". "Последнее, что нам сейчас нужно, - это дебаты обо мне. АдГ должна сохранять свое единство", - написал политик в соцсети X. В этом же сообщении Кра процитировал слова из песни немецкого пастора Арно Пёцша (Arno Pötzsch): "Никогда нельзя пасть ниже, чем в руки божьи".

Французские правопопулисты прекратили сотрудничать с АдГ

21 мая французская правопопулистская партия "Национальное объединение" объявила о прекращении сотрудничества в Европарламенте с АдГ. Решение последовало за комментариями Максимилиана Кра о его отношении к участникам подразделений СС, которые он высказал в интервью итальянской газете La Repubblica. В интервью он заявил, что не все члены СС были преступниками. "Я никогда не скажу, что любой, кто носил форму СС, автоматически становится преступником", - сказал Кра.

Обыски в офисе Кра и подозрение в получении выплат от РФ и КНР

В начале мая Федеральная прокуратура Германии провела обыски в офисе Максимилиана Кра в Европарламенте. Причиной стали подозрения бывшего помощника Кра, Цзяня Г., в шпионаже в пользу Китая. Прокуратура Дрездена ведет в отношении Кра предварительное расследование по подозрению в получении денег от России и Китая за его работу в качестве депутата.

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