Евродепутат Кра покинул правление АдГ на фоне скандалов

Главный кандидат от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на июньских выборах в Европарламент Максимилиан Кра (Maximilian Krah) в среду, 22 мая, объявил об уходе с должности члена федерального правления этой политической силы. В этот же день немецкие СМИ сообщили, что руководство АдГ запретило Кра выступать публично.

Сам парламентарий объяснил свое решение тем, что его заявления "используются в качестве предлога для нанесения ущерба нашей партии". "Последнее, что нам сейчас нужно, - это дебаты обо мне. АдГ должна сохранять свое единство", - написал политик в соцсети X. В этом же сообщении Кра процитировал слова из песни немецкого пастора Арно Пёцша (Arno Pötzsch): "Никогда нельзя пасть ниже, чем в руки божьи".

Французские правопопулисты прекратили сотрудничать с АдГ

21 мая французская правопопулистская партия "Национальное объединение" объявила о прекращении сотрудничества в Европарламенте с АдГ. Решение последовало за комментариями Максимилиана Кра о его отношении к участникам подразделений СС, которые он высказал в интервью итальянской газете La Repubblica. В интервью он заявил, что не все члены СС были преступниками. "Я никогда не скажу, что любой, кто носил форму СС, автоматически становится преступником", - сказал Кра.

Обыски в офисе Кра и подозрение в получении выплат от РФ и КНР

В начале мая Федеральная прокуратура Германии провела обыски в офисе Максимилиана Кра в Европарламенте. Причиной стали подозрения бывшего помощника Кра, Цзяня Г., в шпионаже в пользу Китая. Прокуратура Дрездена ведет в отношении Кра предварительное расследование по подозрению в получении денег от России и Китая за его работу в качестве депутата.