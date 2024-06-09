Правоцентристы побеждают на выборах в Европарламент

На выборах в Европарламент альянс правоцентристских партий, Европейская народная партия (ЕНП), по предварительным официальным результатам, одерживает победу. По данным на 02.10 мск понедельника, 10 июня, ЕНП может рассчитывать на 189 из 720 депутатских мест. Для сравнения: в Европарламенте нынешнего созыва у этого альянса - 176 мандатов.

Несмотря на то что правопопулистские партии, в том числе немецкая "Альтернатива для Германии" существенно улучшили свои результаты по сравнению с 2019 годом, лагерь сторонников политики сильного Брюсселя остается самым многочисленным. По подсчетам агентства dpa, даже если все правые партии, прошедшие в Европарламент, объединятся, их представители смогут получить суммарно не более 200 мандатов. Для большинства в Европарламенте необходимо 361 депутатское место.

На втором месте после ЕНП, по предварительным результатам, - социал-демократические силы. Они получают 135 мандатов (до сих пор у них было 139). Третий результат - у либеральной фракции "Обновляя Европу" (Renew Europe), которой достанется 83 места. Это на 19 меньше, чем по результатам выборов в Европарламент 2019 года.

Крупное поражение потерпели "Зеленые"/Европейский свободный альянс. До сих пор у них было 72 места в Европарламенте. Однако, по предварительным официальным результатам текущих выборов, им удастся сохранить лишь 53 мандата.

"Европейские консерваторы и реформисты" (ЕКР) получают 72 места, правонационалистская фракция "Идентичность и демократия" - 58, Европейские объединенные левые/ Лево-зеленые Севера (ЕОЛ/ЛЗС) - 35 мест. Еще 95 мест будет у внефракционных депутатов.

Явка в целом по Евросоюзу составила 51 процент, следует из предварительных данных. Пятью годами ранее этот показатель был на уровне 50,66 процента.

Урсула фон дер Ляйен рассчитывает остаться главой Еврокомиссии

Между тем действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), которая выдвигалась от немецкого Христианско-демократического союза (ХДС), выразила уверенность, что сможет сохранить свою должность. "Да, я уверена, но, конечно, я знаю, что впереди меня ждет много тяжелой работы. Но я определенно уверена в том, что касается моего выдвижения на второй мандат", - цитирует ее реакцию на соответствующий вопрос агентство Reuters.

Кроме прочего, фон дер Ляйен подчеркнула, что собирается продолжить сотрудничество с силами, поддерживающими Украину.