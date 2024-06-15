Сеть наводнили посты с фейковыми цитатами звезд про Украину

В интернете началась массированная кампания по распространению фейковых цитат знаменитостей с призывами перестать помогать Украине, пишет онлайн-издание "Агентство" в Telegram в субботу, 15 июня. Журналисты полагают, что за этим явлением стоят боты связанной с Кремлем и работающей на западную аудиторию сети "Двойник".

Высказывания на английском, французском, немецком и польском языках, ставящие под сомнение необходимость и дальше поддерживать Киев в войне с Россией, приписываются певцу и композитору Элтону Джону, актрисам Дженнифер Энистон и Скарлетт Йоханссон, режиссеру Люку Бессону, актерам Алену Делону, Эштону Кутчеру и другим звездам. Примеры вложенных в их уста фейковых заявлений: "Все страны начали думать о самих себе, и ЕС разваливается", "Европа обеднела. Политики становятся безумнее. В Европарламенте чиновники-коррупционеры", "Мы обнищали. Пора забыть об Украине" и другие.

"С вечера пятницы (14 июня. - Ред.) боты опубликовали в сети X (бывшая Twitter) 50 картинок с фейковыми цитатами, после этого другие аккаунты "Двойника" ретвитнули их больше 120 тысяч раз", - изложил суть кампании в беседе с "Агентством" неназванный представитель проекта "Блокировщик ботов".

По статистике проекта, подобные посты с фейками собрали уже более 500 тысяч просмотров. "Это стандартная интенсивность кампании с фейковыми цитатами. За последние полгода "Блокировщик ботов" зафиксировал шесть таких кампаний", - констатирует "Агентство".

Россия как источник дезинформации

В середине мая чиновники ЕС на брифинге в Брюсселе сославшись на результаты исследований внешнеполитической службы Евросоюза в сфере дезинформации и иностранного вмешательства, назвали Россию крупнейшим распространителем дезинформации в Европейском Союзе.

Как уточнил тогда в беседе с DW один из чиновников, с 2015 года внешнеполитическая служба Евросоюза зафиксировала 17 000 случаев дезинформации, связанных с прокремлевскими деятелями. Из этих инцидентов более 1500 - в 2024 году. При этом большая часть данного контента - свыше половины - была направлена против Украины и касалась ее лидеров, ситуации в стране, внутренней и внешней политики.

Вторая по величине смысловая категория - восхваление России, ее лидеров, ситуации в стране и политики, а на третьем месте - антизападный контент, кампании по очернению ЕС, его политиков и дезинформация о жизни в странах Евросоюза (например, "Европа замерзает без российского газа").