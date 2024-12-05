В Беларуси проблема с кадрами. Помогут ли мигранты?

В 2024 году в Беларусь приехало около 22 тысяч трудовых мигрантов, но это в несколько раз меньше уехавших из страны работников. О том, как выглядит ситуация на рынке труда, - у DW.

Беларуси по-прежнему не удается решить проблему с кадрами. Среди причин - массовый отъезд специалистов на работу за границу и увольнения за политическую позицию. В государственном банке вакансий - более 168 тысяч предложений. Власти расширили список рабочих профессий, на которые могут привлекать иностранцев. Однако экономисты называют такие меры косметическими.

Глава администрации Лукашенко Дмитрий Крутой заявил, что из среднего райцентра Беларуси, где живет до 10 тысяч человек, каждый год уезжает около 400. "Основная цель - остановить отток экономически активного населения", - подчеркнул чиновник.

В 2023-м численность рабочей силы по всему Евразийскому экономическому союзу выросла. И только в Беларуси она сократилась - минус 1,1%. За год количество предложений в банке вакансий увеличилось на 30 тысяч. Власти пытаются удержать пенсионеров на работе, а еще рассчитывают привлекать иностранных работников.

Как упростили условия для иностранцев

На сайте МВД сообщают, что после 2020-го количество иностранных работников существенно сократилось, причины - пандемия и санкции. Однако постепенно ситуация меняется, говорит представитель Департамента по гражданству и миграции Наталья Кульбицкая: "В прошлом году по сравнению с 2022-м число прибывших из-за рубежа специалистов увеличилось на 28% и превысило 13 тысяч человек. На пике популярности - рабочие профессии. В 2024-м прибыли более 21,5 тысячи иностранцев. В основном это граждане Туркменистана, России, Китая, Узбекистана и Украины".

На фоне нехватки кадров Министерство труда расширило список рабочих профессий, на которые могут привлекаться иностранцы, у которых нет разрешения на постоянное проживание в Беларуси. Всего в списке 38 рабочих специальностей (например, повар, водитель, штукатур, токарь, слесарь) и 15 должностей служащих (например, медсестра, акушерка, инженер, агроном, зоотехник).

Кроме того, для нанимателей упразднили процедуру выдачи специальных разрешений для иностранных граждан, если предприятие берет на работу более десяти таких сотрудников.

А еще дополнительные преференции получили граждане государств-участников Евразийского экономического союза. Теперь они могут не только работать без спецразрешений, но и получать документ на временное проживание в Беларуси на срок свыше года. Ранее таким правом пользовались только айтишники, которые заключали договор с компанией-резидентом Парка высоких технологий.

В Минэкономики не верят, что в РБ приедут высококлассные специалисты

При этом в Министерстве экономики скептично относятся к идее об иностранных работниках. Заместитель министра Татьяна Бранцевич, комментируя инициативу госСМИ, заявила, что прежде всего нужно удерживать свои кадры, а еще лучше - возвращать в Беларусь граждан, которые уехали на заработки за границу.

"Нехватка кадров в Беларуси вызвана тем, что страны региона переманивают к себе не только технических специалистов, исследователей и ученых, но и кадры других направлений, - заявила чиновница. - В итоге от нехватки линейного персонала сейчас страдают банки и торговля. В частности, активно к привлечению белорусов прибегают российские компании, завлекая более высокими зарплатами, жильем и другими преференциями".

Бранцевич признает, что привлечение трудовых мигрантов - достаточно распространенная в мире стратегия, но неоднозначная, по ее мнению, с точки зрения результата:

"Для прорывного развития необходимы квалифицированные кадры. А их-то по большому счету не хватает и в большинстве стран - потенциальных реципиентов. Также присутствуют сложности с адаптацией мигрантов из далеких регионов. Их полноценное интегрирование в новую культурную среду требует и временных, и финансовых, и моральных усилий. И от государства, и от общества. Словом, процесс сложный".

Почему инициатива власти не решит проблему с кадрами

Облегчение доступа на рынок труда для иностранцев - косметическая мера, отмечают в исследовательском центре BEROC. "Нельзя сказать, что мы видим наплыв иностранцев в экономику Беларуси, - отметила в комментарии DW кандидат экономических наук и старший научный сотрудник центра Анастасия Лузгина. - Как была проблема с дефицитом кадров, так и остается, и даже обостряется. Несмотря на то, что в Беларуси последние годы идет активный рост зарплат, все равно люди зарабатывают значительно меньше, чем в Польше, Литве и даже России".

Кроме того, отмечает собеседница, при выборе страны для работы и жизни важна политическая и экономическая стабильность. "А у Беларуси негативный имидж в мире, - поясняет Лузгина. - Сложно планировать будущее в условиях неустойчивой экономики, которая сильно зависит от России. Последний пример с изменением курса это только подтвердил, когда вслед за российским рублем упал и белорусский. Это не придает стабильности и Беларуси, а ведь РФ находится под санкциями и в состоянии войны".

По мнению экономиста, недостаточно просто облегчить иностранцам доступ на рынок труда. "Нужна стабилизация экономики и политической ситуации, - продолжает эксперт. - При всем желании за год-два достичь этого невозможно. Так что инициатива власти, возможно, частично сгладит проблему, но точно не решит ее".

По мнению эксперта, прежде всего, нужно решить вопрос с миграцией белорусов за границу. Общие цифры миграции из Беларуси в ЕС, Россию и другие страны мира на 2024 год могут достигать 600 тысяч человек, сообщал DW социолог и старший сотрудник Центра новых идей Геннадий Коршунов.

"Страну покидают люди в самом трудоспособном возрасте, и они уезжают семьями, с детьми, которые скорее всего, уже не вернутся на белорусский рынок труда", - подчеркивает Лузгина.

Также важно сохранить уже имеющиеся в Беларуси кадры, считает экономист. Работодатели пытаются это сделать, именно поэтому в последнее время и растут зарплаты. Однако без серьезных экономических и политических реформ ситуация существенно не изменится.