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Первый визит Лаврова в ЕС с начала войны: бойкот и обвинения

Александра фон Намен
6 декабря 2024 г.

Глава МИД России Сергей Лавров, находящийся под санкциями, совершил первый визит в ЕС после вторжения РФ в Украину. Несколько стран бойкотировали его приезд на Мальту для участия в саммите ОБСЕ. Как прошла эта встреча?

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите ОБСЕ на Мальте, 5 декабря 2024 года
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите ОБСЕ на Мальте, 5 декабря 2024 года Фото: Alberto Pizzoli/AP Photo/picture alliance

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл 5 декабря в Та-Кали на Мальте на пленарное заседание ежегодной встречи глав МИД стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с опозданием. Первый с начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года визит Лаврова в государство, входящее в ЕС, к тому моменту уже вызвал острые споры.

"Господин Лавров приезжает сюда, чтобы лгать о (российском. - Ред.) вторжении и о том, что Россия делает в Украине, - заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский за несколько минут до прибытия российского коллеги. Это мнение разделили и некоторые другие министры. "Я не буду находиться в одном помещении с господином Лавровым. Я выйду, - сказала в беседе с DW Байба Браже, министр иностранных дел Латвии. - Я не могу находиться вместе с государством-агрессором".

Лавров под санкциями, но ему разрешено въезжать в ЕС

ЕС в феврале 2022 года включил Сергея Лаврова в список граждан России, в отношении которых Брюсселем введены санкции, "в связи с его активной поддержкой действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", отмечается в сообщении Еврокомиссии. В этой связи его активы на территории ЕС заморожены, но ему по-прежнему разрешено перемещаться по территории Евросоюза, чтобы "сохранить открытыми пути для диалога".

В зале заседаний на саммите ОБСЕ на Мальте Лавров занял место за большим столом всего в десяти креслах от главы МИД Украины Андрея Сибиги. В то время как Сибига выглядел серьезным и сосредоточенным, Лавров, казалось, пытался казаться расслабленным, посасывая конфету и махая кому-то рукой.

Сибига назвал Лаврова "военным преступником"

"Когда россияне говорят, что хотят мира, они лгут", - подчеркнул Сибига в своей вступительной речи. И далее обратился непосредственно к Лаврову: "Украина продолжает бороться за свое право на существование. И российский военный преступник за этим столом должен знать: Украина победит в этой борьбе, и справедливость восторжествует".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на саммите ОБСЕ на Мальте, 5 декабря 2024 года
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на саммите ОБСЕ на Мальте, 5 декабря 2024 годаФото: Alberto Pizzoli/AP Photo/picture alliance

Многие присутствовавшие в зале поддержали эту точку зрения. Когда настала очередь выступать главе МИД РФ, дипломаты из Польши, Латвии и Чехии вышли из зала в знак протеста. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и госсекретарь США Энтони Блинкен остались, но дали понять, что сделали это по конкретной причине.

Бербок в беседе с DW пояснила, что "ложь и фейковые новости, направленные на дестабилизацию общества в Европе, являются частью войны России". И добавила, что ожидала, что Лавров на Мальте будет распространять ложь, уточнив, что прибыла на саммит, "чтобы противостоять этой военной пропаганде и выступить против сфальсифицированных новостей".

Лавров снова обвинил Запад

Главный российский дипломат в своей речи обрушился с критикой в адрес Запад и изложил хорошо известную точку зрения Кремля, которую на Западе считают пропагандистcкой. Лавров обвинил Евросоюз в сдерживании России посредством введения против нее санкций за то, что назвал отстаиванием "законных национальных интересов".

Лавров заявил, что в эскалации конфликта виноваты США, поскольку им нужен "новый враг", чтобы вернуть НАТО"в центр политического внимания". Далее он отметил, что Запад стоит за "реинкарнацией холодной войны, только теперь с гораздо большим риском перехода ее в горячую стадию".

Как и бывало ранее, министр иностранных дел России, занимающий этот пост с 2004 года, назвал ОБСЕ организацией, служащей исключительно интересам Соединенных Штатов. И дал понять, что Россия вообще не видит никакой пользы в участии в ней.

ОБСЕ - площадка для диалога

ОБСЕ (первоначально - СБСЕ, Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе) была основана в 1975 году в качестве платформы для расширения диалога между Востоком и Западом в разгар холодной войны. Сейчас в организацию входят 57 государств - от Ирландии до Турции и Монголии, а также США и Канада. ОБСЕ помогает своим членам координировать такие вопросы, как соблюдение прав человека и контроль над вооружениями, и направляет наблюдателей в зоны конфликтов и на выборы по всему миру.

Однако после вторжения России в Украину деятельность ОБСЕ, основанная на принципе консенсуса, оказалась практически парализованной, поскольку Кремль не раз налагал вето на ряд важных решений. Сергей Лавров, неоднократно принимая участие в саммитах ОБСЕ, подобных мальтийскому, обычно покидал пленарное заседание почти сразу после своего выступления.

Блинкен опроверг "дезинформацию" Лаврова

Именно это произошло и в Та-Кали. "Я сожалею, что наш коллега, господин Лавров, покинул зал, не предоставив любезности выслушать нас, как мы слушаем его, - сказал госсекретарь США Энтони Блинкен собравшимся, выступая через несколько минут. - Наш российский коллега очень искусен в том, чтобы утопить слушателей в цунами дезинформации".

Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони БлинкенФото: Florion Goga/REUTERS

Блинкен решительно отверг обвинения, озвученные Лавровым. "Давайте не будем обманывать себя и не позволим ни ему, ни кому-либо еще обмануть нас, - призвал госсекретарь США. - Речь не идет о безопасности России и никогда не шла о ней. Речь идет об имперском проекте господина Путина по стиранию Украины с карты мира".

В качестве нового доказательства эскалации Москвой конфликта уходящий в январе со своего поста Блинкен назвал присутствие в России военных Северной Кореи. Личная встреча Лаврова и Блинкена на Мальте не планировалась.

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