Есть ли будущее у ОБСЕ и нужна ли вообще эта организация?

После вторжения России в Украину работа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе парализована. Но не целиком. DW - о заседании ОБСЕ в Скопье и перспективах этой организации.

В Скопье - столице Северной Македонии - в этот четверг, 30 ноября, начинается двухдневное заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на уровне министров иностранных дел. Встрече предшествовала острая политическая интрига. В отличие от Польши, которая в прошлом году не позволила главе МИД РФ поучаствовать в таком заседании в Лодзи, Северная Македония выдала Сергею Лаврову визу и дала разрешение на пролет самолета с делегацией из России в своем воздушном пространстве - вообще-то оно в Европе закрыто для российской авиации из-за вторжения России в Украину.

В знак протеста в Скопье решили не ехать украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и его коллеги из стран Балтии. В совместном заявлении министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии заявили, что участие Лаврова "рискует легитимизировать Россию-агрессора как законного члена нашего сообщества свободных наций", а также "преуменьшить жестокие преступления, которые совершает Россия". День спустя заседание в Скопье решила по тем же причинам бойкотировать и Польша.

А есть ли вообще будущее у ОБСЕ? И кто заинтересован в дальнейшем существовании этой организации?

От Хельсинкского Заключительного акта к ОБСЕ

Напомним, что ОБСЕ со штаб-квартирой в Вене уходит своими корнями в период холодной войны, когда страны двух враждующих блоков - Востока и Запада - искали способ мирного сосуществования и возможности для разрядки напряженности. Так появилось Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, итогом работы которого стал подписанный в 1975 году в столице Финляндии Хельсинкский Заключительный акт.

На конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки, 1975 год Фото: picture alliance/ZB

В то время это считалось большим достижением на пути разрядки, сокращения вооружений в Европе, преодоления экономических противоречий и сближения позиций по правам человека. Поэтому совещание решили не распускать, а преобразовать в постоянно действующую Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе с генеральным секретариатом и офисами, следящими, в частности, за соблюдением прав человека, свободы печати и прав национальных меньшинств.

Сейчас членами ОБСЕ состоят 57 государств, к числу которых также относятся США и Канада.

ОБСЕ рискует оказаться без руководства

У Анналены Бербок (Annalena Baerbock), главы МИД Германии, не было сомнений, ехать ли в Скопье, как и у госсекретаря США Энтони Блинкена. Россия, заявила Бербок накануне заседания, намерена сделать ОБСЕ недееспособной, как и Украину, а потому так важно противопоставить этому "имперскому безумию" укрепление сотрудничества и безопасности в Европе.

Хельга Шмид Фото: DW

В качестве примера она привела решение Германии повысить взнос в ОБСЕ с тем, чтобы смягчить финансовые проблемы организации, вызванные отказом России утверждать ее бюджет. А кроме того, по словам Бербок, Москва старается воспрепятствовать продлению полномочий генерального секретаря ОБСЕ немки Хельги Шмид (Helga Schmid), которая до этого была директором европейской дипломатической службы в Брюсселе.

Под вопросом также продление полномочий представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейро из Португалии, директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) итальянца Маттео Мекаччи и верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрата Абдрахманова из Казахстана. Трехлетний срок полномочий всех четверых истекает в этом году. Шансов договориться о преемниках еще меньше.

Кто ждет Лаврова "с распростертыми объятиями"?

В Москве уверяют, что целый ряд министров иностранных дел стран ОБСЕ уже попросили об аудиенции у Сергея Лаврова в Скопье, но ни одного из них по имени не назвали.

В Северной Корее Лаврова принимают с распростертыми объятиями Фото: Russian Foreign Ministry/REUTERS

А вот посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung заявил, что Сергея Лаврова никто не встретит в Скопье "с распростертыми объятиями", если российский министр вообще найдет хоть кого-нибудь, кто захочет с ним переговорить.

Москва в ОБСЕ, по оценке Карпентера, "полностью изолирована". Впрочем, если переговоры тет-а-тет Лаврова с кем-либо из участников заседания и состоятся, не факт, что они пройдут в "теплой и дружественной обстановке". И на ужин в среду вечером правительство Северной Македонии ни его, ни представителя Беларуси не пригласило.

Само же присутствие Лаврова в Скопье Карпентер считает "неизбежным злом" во имя сохранения ОБСЕ. Посол США указывает на то обстоятельство, что без участия Москвы эта организация окажется полностью недееспособной, поскольку решения в ней принимаются консенсусом.

Хоронить ОБСЕ рано

Трения внутри ОБСЕ возникали всегда, но после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину, о консенсусе не может быть и речи. Из-за возражений России у ОБСЕ до сих пор нет утвержденного бюджета, ключевые посты в организации вот-вот окажутся вакантными.

До самого последнего момента было неясно, кто будет председательствовать в ОБСЕ после того, как Москва заблокировала избрание Эстонии председателем ОБСЕ на 2024 год. Выручила Мальта, кандидатура которой была утверждена. При этом, указывает Корнелиус Фризендорф (Cornelius Friesendorf) из Гамбургского университета, "едва ли в какой-нибудь другой организации председательство так важно для ее повседневной работы".

Наблюдатели ОБСЕ на выборах Фото: Sergei Supinks/AFP/Getty Images

И все-таки ОБСЕ еще жива. Ее подразделения продолжают ту работу, для осуществления которой не требуется решения сверху. Не далее как в начале ноября, например, наблюдатели ОБСЕ отчитались о ходе коммунальных выборов в Молдове, признав их организацию эффективной и отметив наличие вмешательства извне - имелось в виду российское.

Удавалось также созывать комиссии экспертов, которые занимались фиксацией нарушений прав человека в ходе российского вторжения в Украину. В таких случаях, по правилам ОБСЕ, не требуется принцип единогласия, а действует метод, названный, как это ни парадоксально сейчас звучит, "Московским механизмом".

По словам посла Карпентера, после февраля 2022 года ОБСЕ сделала много полезного - отправила 12 полевых миссий в Центральную Азию, на Западные Балканы и в Молдову, начали обсуждать изменения климата как угрозу безопасности в мире. За счет пожертвований стран-партнеров, в частности Японии, реализуется программа помощи Украине: 75 сотрудников ОБСЕ занимаются там проблемой торговли людьми, экологическими последствиями войны и борьбой с коррупцией.

Формат для мирных переговоров Москвы и Киева?

Может пригодиться эта организация и в будущем. В Германии считают правильным во что бы то ни стало сохранить ОБСЕ - причем как форум именно с участием России, в рамках которого когда-нибудь могли бы начаться мирные переговоры.

У ОБСЕ, напоминают в Берлине и Вашингтоне, большой опыт, например, в том, что касается контроля за соблюдением режима прекращения огня или разминирования территории. И цель - сохранять мир и стабильность для более чем миллиарда людей на пространстве от Канады до Центральной Азии - остается важной, несмотря на то, что Россия игнорирует многие принципы ОБСЕ.

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