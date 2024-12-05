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Кая Каллас не будет общаться с Лавровым на Мальте

Ксения Польская Брюссель
5 декабря 2024 г.

Поскольку Лавров внесен в санкционный список ЕС, никаких контактов с ним у главы европейской дипломатии не предусмотрено. Тем не менее он смог въехать в страну Евросоюза - Мальту на особых условиях.

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Кая Каллас
Кая КалласФото: Askin KÄ±yagan/Anadolu/picture alliance

Верховная представительница Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас не будет общаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) 5-6 декабря в Валлетте, сообщили в Еврокомиссии.

Контакты не предусмотрены, поскольку Лавров находится под санкциями Европейского Союза. "ЕС включил Сергея Лаврова в список лиц, против которых введены санкции от 25 февраля 2022 года, в связи с его активной поддержкой действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, а также стабильность и безопасность в Украине. Как следствие, на него наложены меры по замораживанию активов, а лицам ЕС запрещено предоставлять ему экономические ресурсы", - ответила в четверг, 5 декабря, на запрос DW пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анитта Хиппер.

Несмотря на санкции, Лавров фигурирует в ограниченном списке лиц, напротив фамилий которых стоит "звездочка", означающая, что на него не распространяется запрет на въезд в Евросоюз. "ЕС решил, что меры запрета на поездки - въезд на территорию стран-членов ЕС или транзит через них - к нему не применяются. ЕС продолжит привлекать российских чиновников к ответственности за их действия, сохраняя при этом открытыми возможности для диалога", - пояснила Хиппер.

Мальта аннулировала визу Захаровой

Ранее стало известно, что в преддверии встречи в Валлетте Мальта аннулировала визу официальной представительницы МИД РФ Марии Захаровой. Правовые нормы Евросоюза допускают, что его страны могут оспорить выдачу виз. По информации из дипломатических кругов, это сделали три страны - Эстония, Латвия и Литва, обосновав это тем, что в прошлом году Россия заблокировала председательство Эстонии в ОБСЕ, пишет агентство dpa.

Тем временем Сергей Лавров уже прибыл в Валлетту, где планирует провести двусторонние встречи с главами внешнеполитических ведомств ряда стран, сообщили российские СМИ. Это его первый визит в страну Евросоюза с начала полномасштабной войны России в Украине.

 

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